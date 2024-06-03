【專家之眼】賴清德的內外困境

賴情德上任才兩周，就讓台灣陷入內外交困的境地，確實令人驚詫。這主要可分為蔡英文的遺緒，與520的禍害兩方面來觀察。

由於蔡英文八年一黨獨大、五院通吃，還加上中選會、NCC與促轉會等作威作福，國民黨根本無法發揮制衡功能，如今在白營相助之下，才得以撥亂反正。

綜觀當前立院所通過的法條，都因過去在野國民黨束手無策所致，比如質詢時被反質詢，最經典的案例就是蔣萬安質詢蘇貞昌，當時蔣的窘境類似蘇的晚輩，令人咋舌。此外，向NCC調閱文件，不給就是不給；行政官員備詢也經常請假，不來就是不來；再加上弊案連連，在野黨都只能望洋興嘆。如今立院所通過的法條，都是針對上述弊病而來，確實只是除弊導正而已，何來擴權之說？只是藍白陣營宣傳不足，讓綠營營造負面聲量，確實可惜。

如今面對行政院的覆議案，只要藍白陣營互助堅持，當無法撼動。就算是大法官釋憲，也不要忘了，司法院的預算還是掌握在立法院手中。面對當前朝野對峙的亂象，賴清德還以轉守為攻來火上加油，毫無緩和氣氛的意圖，確實缺乏領導人調和鼎鼐的高度。

再者，在520的演說中，一開篇就說要「改變台灣」，這不就是既明顯又遮掩的台獨？此外通篇還多次以兩國論與一邊一國的方式呈現，自然招致極大的反彈。大陸的軍演，則以切斷能源、阻絕外援與捉拿人員等方式來框限台灣，如今ECFA又再度遭到限縮，實質所牽涉的貿易比重雖然有限，但涉及相關產業人員的生計卻十分嚴重，以及其外溢效應更是難以估算，因為對岸還有可能再度加碼。再加上，我方的航空公司也不准飛越大陸領空而必須繞道，自然增加飛行成本與時間，乘坐大陸航班還必須出示台胞證，這當然也會添加部分民眾的困擾。

總之，當前台灣內部激烈對峙，兩岸關係又急速惡化，綠營確實難辭其咎。賴清德更以台灣人民的身家財產為賭注，確實必須改弦更張，否則最先受害的還是勞苦大眾。