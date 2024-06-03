藍白擬修財劃法 侯友宜：拜託快修

藍白擬再度聯手，修正「財政收支劃分法」，要求中央釋出百分之十五的稅收給地方縣市。民眾黨主席柯文哲昨在高雄表示，財劃法已超過廿年未修，民眾黨在總統大選時即提過修法問題，會支持推動修法；民進黨在野時大聲疾呼說要修改財劃法，「不可以在野時主張要修，執政又說不要修，這太奇怪了，這個是雙標」。

柯文哲說，民眾黨會有自己版本，國民黨有其版本，民進黨說不定也有自己的版本，到時候也是一樣要磨合，看誰跟誰的主張比較接近，「可以討論」。

新北市長侯友宜昨受訪表示，精省後，財源從中央百分之六十、地方百分之四十，變成中央百分之七十五、地方百分之廿五，地方財源相對少了百分之十五，希望能重新思考分配。他說，地方政府多年來不斷反映要修改財劃法，主要是讓地方快速建設、了解人民需要什麼財政資，「拜託趕快修」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，財劃法的修正可以長期討論，不宜為了政治目的，讓「地方包圍中央」。