美智庫設想中國逼台不戰而降 擬未來5年4階段進行

中央社／ 台北2日綜合外電報導

各界憂心兩岸恐爆發衝突之際，華府智庫專家分析中國如何不開戰就「接管」台灣。他們設想中國未來5年可能實施4階段戰略，最終迫台簽署和平協議並建立和平委員會來完成控制。

韓國「朝鮮日報」（The Chosun Daily）近日報導，立場中間偏右智庫「美國企業研究所」（AEI）、軍事戰略研究非營利組織「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）最近公布一份115頁的報告，包含它們從中國當局過去一年的角度進行兵棋推演。

根據這份報告，從2024年5月總統賴清德就任起，至2028年台灣選出下一任總統為止，中國當局可能分成4階段實施「不靠作戰統治台灣」的戰略，並列出以下假設情境，說明中國可能如何實質控制台灣。

● 第1階段：破壞與動盪

明年底之前，中國可能會透過封鎖台灣周圍海空域航線、切斷海底電纜、進行電子戰等方式，造成台灣社會動盪。

報告寫道，由於中國干擾「而失去乾淨用水或能源突遭切斷，可能使台灣社會躁動不安，並導致政府支持率下滑」。

此階段尋求營造輿論，讓民眾認為賴總統反中論調激怒北京當局，提升了台灣居民的風險。

● 第2階段：破壞美台關係

中國下一步驟可能涉及破壞美國與台灣的關係。在美中關係日趨緊張之際，美國近期加強了對台關係。中國當局的目標將著重於擴大台灣內部反美情緒，手法是散播台灣周邊動盪是美國而非中國造成的看法。

報告也提及，TikTok等社群媒體平台可能助長孤立主義情緒，讓美國民意支持盡量別干預他國衝突。TikTok這個影音分享應用程式由中國企業所有，美國用戶數多達1億7000萬人。

這種孤立主義立場符合前美國總統川普（DonaldTrump）提倡的「美國優先」政策，而川普將會是今年11月美國總統大選的共和黨參選人。

● 第3階段：提升軍事威脅

第3階段包含逐步提升軍事威脅的強度，例如海上封鎖等作法，同時在台灣內部散播「跟中國和解促成和平」會更好的想法。

報告寫道：「這個階段可能會誘使北韓進行核試和挑釁，以分散韓國、日本等鄰國對於台灣議題的注意力。」

● 第4階段：建立實質控制

這份報告主張，一旦台灣和美國內部主張「台灣與中國維持和平更好」的民意穩固下來，中國將推進到第4階段，目標是簽署和平協議及建立和平委員會，來完成中國對台灣的控制。

報告將最終階段的情況比擬為香港1997年主權移交，當時中國的「一國兩制」承諾，最終透過打壓言論自由的手法破壞香港自由民主。台灣可能走上類似道路。

報告寫道：「北京計劃挫敗台灣內部所謂的『分離主義分子』，他們有美國及印太盟邦的支持，並把權力轉移給親中政治人物，這些人會以『兩岸和平』的名義，徹底遵從中國的要求。」

北京 美國

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