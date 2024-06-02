關床危機5／病友團體：癌友需「比慘」才有床位

新冠疫後，醫護不堪負荷爆發離職潮，關床情況頻傳。對於罹患癌症，需要常規治療的患者而言，住院病床幾乎一床難求。病友團體指出，有癌友反應，醫院連加護病房（ICU）病床都無法全開，甚至得跟其他病患「比慘」才能取得床位。

台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群表示，從新冠疫後至今二年期間，醫院關床情況都未改善，癌症病人本就很多，即使病床全開的情況下，也未必能夠馬上治療，面臨護理師人力不足，病人即使住院也無法獲得照顧，醫師不敢安排病人住院，而一再推延住院時間，已是疫後常態。

「真的要擠進病房，醫師也需要評估誰的情況最嚴重。」游懿群說，若患者只是常規注射化療等藥物，而非緊急情況，醫師多會希望延後治療，有患者反應，比預期施打化療的時間，延後2周才等到病床，「醫師盡力照顧患者，但在連ICU都要等的情況下，勢必造成排擠效應，只能讓病情穩定度沒那麼高的病人先住院。」

近期標靶、免疫治療推陳出新，癌症治療未必需要住院才能進行。游懿群表示，若民眾找到替代治療方式，確實未必需要住院，對於晚期患者來說，必須積極治療時，有時需要住院二、三天，但隨心行治療推出，住院天數縮短，患者卻還是需要等待病床，可見醫院關床情況嚴重。基金會建議患者，如有因為延遲住院，導致身體不適的情況，應隨時與個管師聯繫，或先至醫院急診，雖然未必能夠等到病床，但至少可先對身體不適部分做出臨床處置。

游懿群表示，醫院關床導致病人權益損失，是大環境與政策問題環環相扣的結果。政府年初為護理師加薪，卻導致白班沒人做，體力較好的年輕護理人員，選擇去大夜班卡位，連擔任主管職的護理人員，都需要去服務病床；同時在人力供給方面，連醫院實習生都不願意留下來在臨床端服務，「教育、政府、醫療體系三個構面都必須要思考，如何才能留住護理人才，否則人力來來去去，對臨床訓練來說也是一大難題。」