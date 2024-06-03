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星期評論／別把治安當兒戲

聯合報／ 本報記者李承穎
台北市警察局長人事引爆中央、地方互槓風波，最後由警政署副署長李西河出線。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局長人事引爆中央、地方互槓風波，最後由警政署副署長李西河出線。記者廖炳棋／翻攝

台北市警察局長人事引爆中央、地方互槓風波，內政部長劉世芳提供2人名單供台北市長蔣萬安圈選，最後由警政署副署長李西河出線，不是蔣萬安所選的警專校長方仰寧，藍白齊轟中央「把治安當兒戲」。賴清德總統上任不到半個月，內政部就自釀人事風暴，蔣萬安一句「未來合作，誰敢相信你？」道盡地方無奈心聲。

過去警界慣例是新任警局長派任前會先拜訪縣市長，徵詢同意，縣市長基於尊重警政一條鞭都會同意，但民進黨政府上任後，這道默契不僅時常被打破，還常釀中央、地方衝突。

例如，2017年原任北市警察局長邱豐光無預警遭撤換，時任台北市長柯文哲拒絕出席新局長陳嘉昌交接典禮，也一度拒見陳；就連民進黨執政的台南市，都曾以治安理由2年換4名警長，造成藍綠議員砲轟，其中2020年局長周幼偉就任不到1年被撤換，即使台南市長黃偉哲力挺周，也只能聽命中央。

蔡英文政府主政時期，時任內政部長徐國勇與警政署長陳家欽不合時有所聞，雙方對人事權的歧異，也影響地方警長派任；劉世芳提供名單給蔣萬安圈選局長，並非過去慣例，一度讓人看到新政府、新氣象，卻搞得爭議收場。

方仰寧在太陽花學運期間強勢執法，派任北市局長也許讓太陽花世代無法接受，但劉世芳就是給了兩人名單讓蔣萬安決定，蔣也明確、堅定挑選方仰寧，最後卻翻盤，難怪外界質疑，劉也許最後一刻頂不住綠營內部的反對壓力，那不如就像蔣萬安所說的「你直接派啊」，不用給兩個人選要他決定。劉世芳解釋，溝通本來沒有百分之百大家都滿意；蔣萬安則回嗆，「有溝沒有通、有聽沒有到」。

內政部荒腔走板，綠營議員還反酸，「市長要不到糖就哭鬧」，卻不知深遠影響是，若連市長、部長親自溝通都能翻盤，未來地方政府不敢再輕信中央，賴清德恐怕剛上任就變成「放羊的總統」。

劉世芳 周幼偉 太陽花學運 方仰寧 李西河 蔣萬安 賴清德 邱豐光 陳家欽

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