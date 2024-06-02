柯文哲預言綠版馬王政爭 柯建銘反嗆「等不到」：只有黃國昌取代民眾黨主席

藍白推動國會改革法案，引發群眾上街包圍立法院的「青鳥行動」，也出現賴清德總統與民進黨立院黨團總召柯建銘可能不同調的疑慮；民眾黨主席柯文哲表示，他曾向前總統蔡英文表示，可能會出現「民進黨版本的馬王政爭」。柯建銘今提出5點回應表示，這是柯文哲一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，民進黨將士用命，「柯文哲是等不到的」。

柯建銘批評，柯文哲大言不慚，慣於說謊，之後再說謊，轉移焦點、置換概念，再推責給別人，這種套路，不用再耍弄、再騙了。他說，柯文哲的人設和民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁一樣，沆瀣一氣、聯合賣台，全台皆知，不要再裝無辜。

柯建銘指出，民進黨在賴清德總統及行政院長卓榮泰領導下，整黨一致，經過四天表決，對抗藍白聯手賣台，毀憲亂政，假改革真擴權，正要提覆議、釋憲，柯文哲卻亂言誣衊他與賴總統、卓榮泰不一致，是他一人所獨斷？柯文哲如此一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，連小草都不會相信，遑論全民，實在惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。

柯建銘說，動輒10萬人以上的青鳥活動、二次318，全民憤怒、沸騰，反對國會審查黑箱、反擴權，沒有討論，沒有民主、國會已死、民主已亡，國會香港化、人大化、台灣香港化、國家在生死存亡之秋，在懸崖邊，只有柯文哲不知道嗎？他批評說，民意反撲，響徹天際，柯文哲還掩耳盜鈴，自欺欺人，誰信？

柯建銘強調，民意反撲是衝著柯文哲、黃國昌、國民黨主席朱立倫、傅崐萁、立法院長韓國瑜，及藍白所有立委，加上中國而來的，「三歲小孩皆知」。

他表示，民進黨全黨一致，將士用命，柯文哲等不到民進黨馬王之爭的；他也認為不會有民眾黨馬王之爭，只有黃國昌取而代之為黨主席而已。他批評說，只有柯文哲、黃國昌下台、離開民眾黨，小草才會回來，才有理性、科學務實的民眾黨，以謝國人。

最後，柯建銘表示，柯文哲說民進黨從未找民眾黨談過任何法案合作？他請柯文哲不要鬼扯；擴權反國會改革法案，表決前修正案是藍白合提的，兩兆錢坑法案也是藍白合提的，要推責給民進黨沒溝通，是民進黨的錯嗎？民進黨一直說要討論、要協商、要合法表決、要符合程序正義，難道只有柯文哲沒聽到嗎？「就請柯文哲、黃國昌離開政壇吧，閉門謝過，讓民眾黨再生，這才是國之大幸也。」