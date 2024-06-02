快訊

前廠長指「核四重啟只需3年300億」 台電：欠缺專業評估令人遺憾

以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登最新停火協議

韓國瑜找國民黨立委吃飯 謝衣鳯曝聊天內容

蔡英文卸任後二度發文 親曝家中狗狗近況：叫我跳舞就先不要

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
前總統蔡英文今天在社群發文，貼上家中狗狗樂樂跟鳳梨兩姊妹給大家看。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文今天在社群發文，貼上家中狗狗樂樂跟鳳梨兩姊妹給大家看。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文卸任後今天第二度在社群媒體發文，她說，「畢業後，雖然我都沒有公開的行程，但是我仍然透過社群跟大家互動，也關心台灣社會發生的事情。」

蔡英文說，「常常有網友留言給我，關心我，也關心我家的貓狗。跟大家報告，他們都很好，今天先曝光樂樂跟鳳梨兩姊妹給大家看看。」

今天全台強降雨，她也提醒，這幾天，天氣比較不穩定，大家出門要記得攜帶雨具，也保重身體。

有趣的是，日前一名網友透露，他查看社群平台的推薦追蹤名單時，清一色皆是出現日本女子舞蹈團體Avantgardey的成員，不過其中卻有個「特殊人物」出現在名單裡面，就是前總統蔡英文。他將此事轉發到threads，想不到釣出蔡英文親自在留言區幽默回應「跳舞⋯我可能不是很擅長」。

但還是有大批網友敲碗要看前總統跳舞，蔡英文今天特別在貼文最後寫：「#叫我跳舞就先不要」。

蔡總統卸任辦公室正在籌組中，日本跨黨派「日華議員懇談會」（日華懇）會長、執政的自民黨籍眾議員古屋圭司5月31日宣布，將邀甫卸任的前總統蔡英文擇期訪日，並安排赴日本各地發表演說。蔡英文也透過辦公室表示，如果有進一步安排，將對外公布及說明。

蔡英文

延伸閱讀

綠版「馬王政爭」浮現？柯文哲：看賴清德、柯建銘何時找到相處方式

68位法學者籲國會改革重審 謝龍介：為爭大法官7缺額？

中共圍台、國會紛擾...蔡英文畢業一周發文曬貓「希望大家一切都好」

綠主委內戰「賴系崛起、英系式微」 蔡賴心結浮檯面？

相關新聞

綠版「馬王政爭」浮現？柯文哲：看賴清德、柯建銘何時找到相處方式

國會改革法案引爆青島行動，賴清德總統與民進黨團總召柯建銘是否不同調，被質疑是否出現民進黨版「馬王政爭」？民眾黨主席柯文哲...

韓國瑜找國民黨立委吃飯 謝衣鳯曝聊天內容

立法院長韓國瑜5月31日宴請國民黨立委餐敘，外界關注韓與藍委於會中談了什麼？國民黨立委謝衣鳯表示，大家在餐敘中主要討論如...

凍結監院預算違憲？國民黨嗆先檢討監院8年無作為

民進黨以大法官解釋文稱立院凍結監察院預算違憲，國民黨發言人楊智伃今天表示，請賴清德總統管好子弟兵，別拿著憲法出來自曝其短...

批政府無能剛愎 李艷秋：我們沒有總統、只有鬥雞

賴清德總統上任將滿兩周，資深媒體人李艷秋今天批評賴清德總統是鬥雞，但政策表現卻軟弱無力；只敢鬥在野、鬥人民，面對老共，狠...

蔡英文二度發文 曝家中狗狗近況：叫我跳舞就先不要

前總統蔡英文卸任後今天第二度在社群媒體發文，她說，「畢業後，雖然我都沒有公開的行程，但是我仍然透過社群跟大家互動，也關心...

陸防長嗆分裂台灣將自取滅亡 總統府：中國缺乏自信對話

中國大陸國防部長董軍2日在新加坡舉行的香格里拉對話上警告，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。總統府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。