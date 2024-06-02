陸防長嗆分裂台灣將自取滅亡 總統府：中國缺乏自信對話

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聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話發言時，再度對台獨發出武力恫嚇。總統府發言人李問下午表示，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話。總統府提供
大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話發言時，再度對台獨發出武力恫嚇。總統府發言人李問下午表示，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話。總統府提供

中國大陸國防部長董軍2日在新加坡舉行的香格里拉對話上警告，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。總統府發言人李問下午表示，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，其非理性的言論更無法獲得國際認同。

針對董軍在香格里拉對話的言論，李問今天表示，中國在香格里拉對話曲解台灣政府的立場、甚至威脅動武，卻長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香格里拉對話表達意見。此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，其非理性的言論更無法獲得國際認同。

李問強調，台灣一貫性的政策立場是致力於維持台海現狀，作為國際社會負責任的成員，台灣將竭力於維護台海的和平穩定。中國近日單邊發起軍事演習挑釁行為，這種危險而不負責任的溝通方式，不但破壞現狀更是挑戰既有國際秩序。台灣將持續與理念相近民主國家維繫信任關係，並且感謝國際社會持續關注台海和平穩定。

李問表示，總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，並呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任。

大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話發言時，再度對台獨發出武力恫嚇。（路透）
大陸國防部長董軍2日在香格里拉對話發言時，再度對台獨發出武力恫嚇。（路透）

台海 李問 總統府發言人

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