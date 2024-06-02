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陸防長董軍對台恫嚇 綠籲放棄不得人心文攻武嚇

中央社／ 台北2日電
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影

中國國防部長董軍出席「香格里拉對話會」發表對台灣恫嚇言論，民進黨今天說，中國當局應立即放棄不得人心的對台文攻武嚇與蠻橫打壓，正視「兩岸互不隸屬」現狀，以及台灣社會反對中國軍事威脅、外交打壓的主流民意。

董軍在新加坡香格里拉對話會議發表「中國的全球安全觀」演說，強調中國的國防政策和理念是開放包容；卻發表對台灣恫嚇言論，稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

民進黨發言人卓冠廷今天透過新聞稿表示，總統賴清德就職演說已強調台灣「不卑不亢，維持現狀」的不變立場，並對中國釋出「和平共榮」的橄欖枝。呼籲中國政府應立即停止對台文攻武嚇，務實面對「兩岸互不隸屬」現狀，別做一再無理謾罵、揚言製造麻煩的「極權巨嬰」，特別是在國際重要場合的發言，中國一覽無遺鴨霸的言行，令人震驚。

卓冠廷強調，在台灣進行重要民主程序之際，中國政府以軍事演習威脅台海周邊國家、以貿易手段報復台灣邦交國、對台發動經濟脅迫，如今中國防長再公然於國際場合，發表粗暴、野蠻的威脅宣言。中國政府這樣的作為才是破壞國際秩序、威脅區域和平，更是對整個民主世界的挑釁。

卓冠廷指出，中國防長不僅公開恫嚇台灣與世界，更援引中國政府長期以來對聯合國大會第2758號決議的錯誤解讀，偷渡其所謂「一中原則」；無視第2758號決議並未提及台灣地位，更沒為中國威脅台灣提供法律基礎的事實。

他進一步表示，董軍發表的言論已經嚴重違反「聯合國憲章」對於「不使用武力」與「不威脅使用武力」的規定與聯合國基本精神，形同「一面錯誤引用聯大決議，一面公然違背聯合國憲章」，完全是在自己打臉自己，無法取信於國際社會。

卓冠廷呼籲，中國當局應立即放棄不得人心的對台文攻武嚇與蠻橫打壓，正視「兩岸互不隸屬」現狀，以及台灣社會反對中國軍事威脅、外交打壓的主流民意。拿出自信與台灣民選政府進行對話交流，共同承擔維護台海與區域和平穩定的共同責任。

卓冠廷 民進黨

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