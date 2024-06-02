傅崐萁預告交通3法一定過 花蓮綠營籲嚴謹評估

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中央社／ 花蓮縣2日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委傅崐萁環島高鐵花東快及國6東延特別條例引發討論，他在花蓮參加活動時預告「7月16日本會期結束前一定過」，地方民眾期待；綠營民代盼重大建設爭取要嚴謹，必須可行性評估、審慎研究後才編預算。

傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」等案，主計總處認為可能排擠其他建設，應審慎討論，而傅崐萁昨天在花蓮參加活動，直接向民眾預告「7月16日本會期結束前一定過」。

由於建設規模龐大，牽涉金額相當高，傅崐萁之前透過新聞稿表示，無論是環島高鐵、國道6號東延、還是花東快等基礎交通建設，基本原則就是「不舉債、不設立基金、不編列特別預算、不債留子孫、遵守財政紀律」。

新聞稿指出，花東快將分8年由政府編列公務預算逐年實施，至於環島高鐵及國道6號東延是希望政府零出資，完全委託國內或國際的BOT來興建，相信民間的速度會比政府更快，比政府的效率更高。

台灣高鐵就是是民間所建，傅崐萁說，身為國會議員就應當扛起為台灣基礎建設加快腳步的重責大任。

花蓮縣議會民進黨團總召張美慧今天告訴中央社記者，交通建設對花蓮相當重要，重大建設預算爭取有嚴謹的程序，必須經過可行性評估，審慎研究後才編列預算；其中「花東快不可行」的研究結論是馬英九主政時代完成，副總統蕭美琴擔任立委時要求重啟研究可行性評估；重大建設流程有一定規範，難道花蓮立委就可不遵守而強行通過。

傅崐萁 張美慧 環島高鐵 花東快

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