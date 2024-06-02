韓國瑜找國民黨立委吃飯 謝衣鳳曝聊天內容

立法院長韓國瑜5月31日宴請國民黨立委餐敘，外界關注韓與藍委於會中談了什麼？國民黨立委謝衣鳳表示，大家在餐敘中主要討論如何降低目前立法院的衝突性與國會未來運作模式，將來若要提出重大法案，要經過詳實審查，再送至院會表決。

國會改革法案審查通過，韓國瑜卸下心中一塊大石。韓國瑜當時在臉書貼了一張照片表示，一直想找個時間，和立院好朋友們聊聊、交流意見，和不同委員會委員聚聚。所以他和立法院副院長江啟臣找到空檔，利用午餐機會與幾位黨籍立委們一起餐敘。「家人相聚，總是融洽輕鬆，很是愉快！」

謝衣鳳指出，韓國瑜確實有邀請國民黨立委吃飯，他們在餐敘時討論的是如何降低現階段相當嚴重的立法院衝突情形。

謝衣鳳也提到，他們希望未來各委員會提出重大法案，皆能經過委員會詳實審查，再送至院會處理，他相信只要繼續努力，一定能讓民眾看到他們的表現。