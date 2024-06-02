快訊

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

傅崐萁預告花東交通三法一定過 白委：沒有理由不支持

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院交通委員會召委、國民黨立委陳雪生（右）禮讓民眾黨立委林國成（左）擔任鏡電視調閱專案小組召集人。圖／聯合報系資料照
立法院交通委員會召委、國民黨立委陳雪生（右）禮讓民眾黨立委林國成（左）擔任鏡電視調閱專案小組召集人。圖／聯合報系資料照

立法院本會期延會至7月16日，國民黨立法院黨團總召傅崐萁預告，花東交通三法一定會通過。立法院交通委員會委員、民眾黨立委林國成今天說，只要是台灣的交通建設，「任何政黨提出來，我們都不會阻擋」，民眾黨認為有其必要，不過仍然主張財政紀律，國民黨也已接受民眾黨的主張，現階段沒有理由不支持。

傅崐萁領銜提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」等案，主計總處評估恐排擠其他建設，綠營更質疑是錢坑法案，傅崐萁昨天在花蓮參加活動時說，「7月16日本會期結束前一定過。」

林國成今天受訪時表示，民眾黨團本來就有所堅持，國民黨團後來也願意採納，例如原本的年限是8年，現在已經改成12年，民眾黨團不同意使用特別預算，國民黨團也同意改用公務預算，「這個沒有協調不協調的問題，我們已經定調得很清楚。」

林國成強調，只要是台灣的交通建設、攸關人民福利的福國利民政策，不管任何一個政黨提出來，「我們都不會擋」，民眾黨會把立場表明清楚，並且珍惜自己的理念，「至於其他就有我們的看法。」

林國成說，民眾黨認為花東三法有其必要，但是必須堅守財政紀律的原則，國民黨團已經採用民眾黨團的意見，「所以我們沒有理由不支持。」

傅崐萁 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

挺傅崐萁？廢監院釀藍分歧 王鴻薇稱已變民進黨追殺工具：廢掉算了

綠籲藍別擋廢考監 洪孟楷：國民黨不奉陪政治提案

卓榮泰稱還沒看國會改革法條 傅崐萁：先說覆議是侮辱國會

用行動破除謠言 傅崐萁：再生醫療法下周二三讀

相關新聞

新聞幕後／罷侯喊卡、拆樑升溫 謝國樑成青鳥怨恨轉移出口？

新北市長侯友宜的「罷侯」喊卡，罷免基隆市長謝國樑的「拆樑」行動連署不冷反熱，受到立法院場外「青鳥行動」激化，第二階段拆樑...

這些綠委若遭罷免恐被翻盤 作家點名「這10人」面臨危機

國會改革掀起罷免大戰，作家漂浪島嶼指出，國民黨已有20多名立委成青鳥鎖定的罷免對象，不過若用得票差率來統計，同樣也有多名綠委恐陷「被罷免」風險中，且藍白補選翻盤機會高，包括包括台北市的吳思瑤、吳沛憶，新北市的張宏陸、吳琪銘，台中市的蔡其昌，彰化縣的黃秀芳，嘉義縣的陳冠廷，台南市的王定宇，高雄市的李柏毅和黃捷。

再戰2028？侯友宜笑而未答 國民黨中常委這樣解讀

國民黨明年5月改選黨主席，新北市長侯友宜近期送給國民黨代表賀卡，也傳訊給國民黨立委，被解讀是競選黨主席起手式。今天被問到...

16縣市達共識…藍白再戰財劃法 要求中央釋出5千多億給地方

藍白聯手在立法院推動國會改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定財政收支劃分法發動攻勢，藍白執政十六縣市共同研議修正建議，將由國...

財劃法修法／2026藍白合試金石 國民黨執政4都願優先讓利

藍白聯手闖關國會的下一戰聚焦財劃法，藍白接下來合作推動福國利民的民生法案，累積互信與成功值，將是二○二六縣市長地方選戰是...

傅崐萁預告花東交通三法一定過 白委：沒有理由不支持

立法院本會期延會至7月16日，國民黨立法院黨團總召傅崐萁預告，花東交通三法一定會通過。立法院交通委員會委員、民眾黨立委林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。