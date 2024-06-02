傅崐萁預告花東交通三法一定過 白委：沒有理由不支持

立法院本會期延會至7月16日，國民黨立法院黨團總召傅崐萁預告，花東交通三法一定會通過。立法院交通委員會委員、民眾黨立委林國成今天說，只要是台灣的交通建設，「任何政黨提出來，我們都不會阻擋」，民眾黨認為有其必要，不過仍然主張財政紀律，國民黨也已接受民眾黨的主張，現階段沒有理由不支持。

傅崐萁領銜提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」等案，主計總處評估恐排擠其他建設，綠營更質疑是錢坑法案，傅崐萁昨天在花蓮參加活動時說，「7月16日本會期結束前一定過。」

林國成今天受訪時表示，民眾黨團本來就有所堅持，國民黨團後來也願意採納，例如原本的年限是8年，現在已經改成12年，民眾黨團不同意使用特別預算，國民黨團也同意改用公務預算，「這個沒有協調不協調的問題，我們已經定調得很清楚。」

林國成強調，只要是台灣的交通建設、攸關人民福利的福國利民政策，不管任何一個政黨提出來，「我們都不會擋」，民眾黨會把立場表明清楚，並且珍惜自己的理念，「至於其他就有我們的看法。」

林國成說，民眾黨認為花東三法有其必要，但是必須堅守財政紀律的原則，國民黨團已經採用民眾黨團的意見，「所以我們沒有理由不支持。」