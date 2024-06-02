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2026縣市長選舉高雄藍白合？ 柯文哲：民眾黨有主體性

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨舉辦高雄一日遊行程，黨主席柯文哲在美濃體驗手沖咖啡。記者徐白櫻／攝影
民眾黨舉辦高雄一日遊行程，黨主席柯文哲在美濃體驗手沖咖啡。記者徐白櫻／攝影

520總統就職後，民進黨改選地方黨部主委，藍綠著手布局2026縣市首長及議員選舉。針對高雄未來布局會不會「藍白合」，柯文哲表示，民眾黨是個有主體性的政黨，會按照計畫去做，現在是2024年，離2026年還早，所以現階段是尋找更多優秀人才，慢慢建立地方據點。

民眾黨今天舉辦小草高雄一日遊，首站前往美濃「真引力咖啡廳」體驗手沖咖啡，黨主席柯文哲搭乘遊覽車，陪同報名者從美濃出發，沿途遊歷六龜、甲仙至內門。

2020高雄市長補選，民眾黨提名前議員吳益政參選落敗，2022市長選舉未推人選。本屆高市議員選舉，民眾黨提名莊貽量、陳惠君、劉家榮、李佳玲、陳妙真等人參選，未能拿下席次。

下屆議員選舉，藍綠已經有人開始勤跑基層，民眾黨情勢不明，高市黨部在各地招募有志之士，鳳山、前鎮及三民等選區應該不會缺席。國民黨立委柯志恩與民眾黨立委林國成談及2026年高雄市選舉，「藍白合」成為討論焦點。

未來高雄會不會藍白合？柯文哲今天在美濃受訪表示，民眾黨是個有主體性的政黨，會按照計畫去做，現在是2024年，離2026年還早，所以在現階段最重要的是尋找更多優秀人才，慢慢建立地方據點，如今天美濃「真引力咖啡廳」就是一個示範點。

民眾黨舉辦高雄一日遊行程，黨主席柯文哲攜夫人陳珮琪跟小草們一起出遊。記者徐白櫻／攝影
民眾黨舉辦高雄一日遊行程，黨主席柯文哲攜夫人陳珮琪跟小草們一起出遊。記者徐白櫻／攝影

民眾黨 藍白合 高雄市選舉

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