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數發部：一般人用手機訊號分析個資可能性極低

中央社／ 台北2日電
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發各界譁然。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發各界譁然。圖／聯合報系資料照片

針對近期手機訊號監控爭議，根據數發部送達立法院的書面報告指出，技術上的確可能運用手機訊號分析用戶的個人資料，但一般民眾、公司可同時取得「基地台服務的用戶號碼」及「電信事業客戶資料庫」，以分析特定區域用戶年齡層的可能性極低。

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發各界譁然，包括國家通訊傳播委員會（NCC）展開行政調查、台北地檢署也進行偵辦，而中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信3雄則各自表態自清，均強調「恪遵個資法」。

立法院交通委員會3日將邀請數位發展部、NCC、法務部、個人資料保護委員會籌備處及中華電信就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告。

根據NCC送達立法院的書面報告指出，有關近期報載稱「可透過基地台訊號來分析參與青鳥行動群眾之年齡」一事，已於5月30日請3大行動通信業者到會進行瞭解， 3大行動通信業者均說明並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士向公司接洽或請求有關青鳥行動相關人流資訊，亦不曾提供任何有關資訊予其他單位或人士。

NCC表示，電信事業所提供的電信信令大數據應用服務，係就特定時間、特定地點基地台連線的信令資訊，以去識別化處理，在確保無法直接或間接識別特定個人資料前提下，進行大數據分析。目前電信業者針對此類電信信令大數據應用服務的提供對象主要為政府機關，以促進地方發展。

根據數發部送達立法院的書面報告指出，就技術層面而言，的確可能運用手機訊號分析用戶的個人資料。民眾手機連接基地台後，不論有無通話或上網，皆會定期與基地台通訊，並回報行動通訊核心網路，俾即時傳遞訊務。

數發部表示，行動通訊核心網路握有各基地台服務的用戶號碼，經連結電信業者後端的帳務、客戶資料庫，始得對應該用戶號碼申裝者的個人資訊（如年齡）。

數發部指出，「基地台服務的用戶號碼」及「帳務、客戶資料庫」通常會存在電信業者不同系統，甚至不同機房內，且未對外開放。一般民眾、公司可同時取得「基地台服務的用戶號碼」及「電信事業客戶資料庫」，以分析特定區域用戶年齡層的可能性極低。

基地台 立法院

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