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凍結監院預算違憲？國民黨嗆先檢討監院8年無作為

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
監察院表示，立院通過立院三讀部分條文，未能符合憲法與大法官歷次解釋畫定框架，程序也未臻完備，已違反權力分立。圖／聯合報系資料照片
監察院表示，立院通過立院三讀部分條文，未能符合憲法與大法官歷次解釋畫定框架，程序也未臻完備，已違反權力分立。圖／聯合報系資料照片

民進黨以大法官解釋文稱立院凍結監察院預算違憲，國民黨發言人楊智伃今天表示，請賴清德總統管好子弟兵，別拿著憲法出來自曝其短「讀書讀一半」。賴清德更不應該放任民進黨派系，分裂、拖累台灣，請民進黨先檢討監察院8年來的無作為，別把考試院、監察院當作政治工具、酬庸疏洪道，浪費人民納稅錢。

國民黨主席朱立倫日前表示，考、監兩院功能長期不彰，為民眾詬病，這個問題值得社會來好好討論，如何在不更動憲法的狀況下，讓考、監兩院功能為人民所接受，「不管砍或凍，都是一個方式」。曾任立委的監察院秘書長李俊俋則說，根據大法官會議釋字第632號解釋文，監察院是依憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。

楊智伃表示，民進黨自家亂成一團，一邊提廢考試院，一邊又提名考試院正副院長、委員，打臉自己人。想討論廢監察院，卻不先檢討新潮流的陳菊在監察院的毫無作為，甚至淪為政治追殺工具。

楊智伃批評，過去監院有其權責，彈劾、糾舉、糾正職責明確，然而民進黨把監院當成政治工具，不僅8年來無實質作為，在這次國會改革中，更看見監察院只變成執政黨的「發稿機」。

楊智伃說，若民進黨真的想討論廢考監，更應該按照朱立倫所提，在不觸及憲法下先砍預算，不讓民進黨肥貓寄居監察院尸位素餐，才是最務實的解方。若綠營連如此解方都不願意接受，只能證明民進黨只是打假球自嗨；民進黨不敢動陳菊，更不敢動監院、考院裡面所有酬庸官員；民進黨只有正國會敢玩真的，派系再次內鬥分裂。

楊智伃呼籲，賴清德總統上任13天了，到現在連自家政黨的派系、子弟兵都管不好，遑論治理國政？管好書唸一半的子弟兵、更別讓台灣因為民進黨的派系鬥爭一起沉淪4年。

楊智伃 民進黨 監察院

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