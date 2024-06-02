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財劃法逾20年未修 柯文哲：民進黨在野時也主張修、現在不可雙標
國會改革法案三讀通過後，藍白立委下階段將針對財政收支劃分法發動攻勢，將提案修法。民眾黨主席柯文哲認為，財劃法已經超過20年未修，民眾黨支持推動修法，民進黨在野時也主張要修，執政後若不修太奇怪，這個是雙標；三黨可能各有版本，要磨合、討論。
民眾黨主席柯文哲今天上午在美濃「真引力咖啡廳」體驗手沖咖啡，結束後接受媒體聯訪。
針對財政收支劃分法問題，媒體詢問柯文哲意見。柯文哲說，有關財政收支劃分法，民眾黨在總統大選時候提過，這是基本的，「所以我們也會推動，細節怎麼做可以討論」。
柯認為，民進黨在野的時候，大聲疾呼說要修改財劃法。事實上這個法律已經超過20年沒有修，民眾黨認為應該要修。民進黨不可以在野的時候主張要修，有一天執政又說不要修，這太奇怪了，這個是雙標。
柯說，那至於怎麼做，民眾黨會有民眾黨版本，國民黨有國民黨的版本，民進黨說不定也有自己的版本，到時候也是一樣要磨合，看誰跟誰的主張比較接近，可以討論。
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