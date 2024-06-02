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財劃法修法本週審查 綠主張先開公聽會藍質疑意在阻擋

中央社／ 台北2日電
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照

立法院財政委員會3日將針對財政收支劃分法修正草案進行審查。對於民進黨團認為應先召開公聽會，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，民進黨在野時主張修法，此時刻意提要開公聽會，不免讓人懷疑開公聽會是假，阻撓延宕財劃法修法才是真的。

立法院財政委員會本週將審查財政收支劃分法修正草案，目前有國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，但尚未有行政院版本。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，財劃法雖然不分黨派，但沒有這麼簡單，20、30年來都沒有修，每個縣市的基礎不同，甚至都想增加，目前財政部版本還在規劃，他認為先開公聽會，請各縣市的財政局長到立法院表示意見，讓朝野好好討論。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪指出，財劃法本週將在立法院財政委員會進行逐條討論。2012年民進黨在野時，時任黨主席蘇貞昌以及時任台南市長、現任總統賴清德都表明支持財劃法修法，還以「米缸裡沒有米，母親看到嗷嗷待哺的嬰兒非常心痛」來形容地方財政吃緊。

洪孟楷表示，所有的預算都是人民納稅錢，公平有效運用在人民身上，就是好的使用方式，而地方政府位居第一線，也最能夠清楚明白人民需求。民進黨團此時還刻意提出要召開公聽會，不免讓人有當初國會改革修法時的既視感。

洪孟楷指出，日前國會改革修法，應民進黨團要求，召開三場公聽會，結果最後還是被民進黨團批評是黑箱修法。民進黨團要召開公聽會是假，阻撓延宕財劃法修法才是真的。民進黨團應該好好向人民說明，為何過去在野時的主張與現在執政時又不一致，不要換了位子就換了腦袋。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，財劃法已經長達25年未修正，使得中央集權又集錢，包括民進黨執政的台南市、高雄市都希望推動財劃法的修正。目前國民黨團已整合出一個修法版本，民眾黨也有版本，國民黨會尋求與民眾黨合作推動修法，不要讓中央政府繼續集錢，讓地方縣市嗷嗷待哺，也呼籲民進黨政府不要阻擋修法。

國民黨團版本主張，所得稅總收入25%、營業稅總收入減除統一發票給獎獎金後之全部收入及貨物稅10%分配給地方；土增稅收全數給予地方；中央統籌分配稅款分配以公式設算入法；強化補助制度規範，中央給予地方的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數等。

至於民眾黨團版本，主張統一權責及計算標準、擴大統籌分配稅款規模、提高各類稅收分成，比例齊一化、設置分配委員會、強化財政努力誘因機制、落實財政紀律等原則，作法包括調整遺贈稅分成比例、土增稅全歸地方等。

修法 民進黨 財劃法

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