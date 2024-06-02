快訊

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠版「馬王政爭」浮現？柯文哲：看賴清德、柯建銘何時找到相處方式

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席柯文哲今天上午美濃「真引力咖啡廳」體驗手沖咖啡。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午美濃「真引力咖啡廳」體驗手沖咖啡。記者徐白櫻／攝影

國會改革法案引爆青島行動，賴清德總統與民進黨團總召柯建銘是否不同調，被質疑是否出現民進黨版「馬王政爭」？民眾黨主席柯文哲今說，這個問題要看賴清德、柯建銘何時找到相處的方式；柯也說，2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨討論過任何法案，「一次都沒有」。

「風傳媒」報導，2月初立法院長選舉時，柯建銘曾嗆民眾黨立委是「沒用的8席」，最後讓國民黨攻下立法院正副院長。柯文哲3月14日見蔡英文總統時曾當面直言，很快就會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候，但蔡英文沒有回應。

立法院日前審國會改革法案，場外出現「青鳥行動」，柯建銘喊話「台灣民眾站出來」，但行政院長卓榮泰卻喊話，希望民眾不用再上街頭，外界質疑賴清德與柯建銘不同調。

柯文哲今天與小草在高雄一日遊，首站前往美濃「真引力咖啡廳」體驗手沖咖啡，體驗結束後接受媒體聯訪。針對修憲廢考監議題及國會有無可能「綠白合」？柯文哲表示，民眾黨是有主體性的政黨，希望發揮關鍵角色，本來就沒有說一定要支持國民黨或民進黨，只要對台灣的未來是對的、是好的，在三權分立，權責相符足以制衡下，「只要符合民眾黨目標，我們都支持。」

外傳柯文哲曾向前總統蔡英文提及，很可能出現民進黨版「馬王政爭」，賴清德能夠忍受柯建銘多久？柯回應，民進黨版本的馬王政爭何時開始，要看賴清德與柯建銘兩個人何時找到相處的方式？

柯文哲也說，從2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨談過任何法案的合作事項，「NEVER、一次都沒有」，他也在公開場合問過，這是賴清德本人的意思還是柯建銘的意思？民眾黨表明一個態度，只要有利台灣人民都可以合作，但到目前為止，民進黨沒有找民眾黨討論過任何法案。

至於國民黨提降低罷免門檻一事，柯文哲說，民眾黨的黨綱還沒有討論此事，選舉、罷免、創制、複決本來就是人民的基本權利，可以討論，但到目前為止沒有討論過。

被問及是否出現民進黨版「馬王政爭」，民眾黨主席柯文哲說，要看賴清德總統與民進黨團總召柯建銘何時找到相處的方式。記者徐白櫻／攝影
被問及是否出現民進黨版「馬王政爭」，民眾黨主席柯文哲說，要看賴清德總統與民進黨團總召柯建銘何時找到相處的方式。記者徐白櫻／攝影

柯建銘 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

談財劃法修正 柯文哲：若執政就不修太奇怪

傳賴清德擬召院際協商 徐巧芯：暴力對韓國瑜 無協商空間

柯建銘遭檢舉在閣揆室抽菸…北市衛生局曝「收到舊照」 請黃國昌提供照片

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

相關新聞

新聞幕後／罷侯喊卡、拆樑升溫 謝國樑成青鳥怨恨轉移出口？

新北市長侯友宜的「罷侯」喊卡，罷免基隆市長謝國樑的「拆樑」行動連署不冷反熱，受到立法院場外「青鳥行動」激化，第二階段拆樑...

這些綠委若遭罷免恐被翻盤 作家點名「這10人」面臨危機

國會改革掀起罷免大戰，作家漂浪島嶼指出，國民黨已有20多名立委成青鳥鎖定的罷免對象，不過若用得票差率來統計，同樣也有多名綠委恐陷「被罷免」風險中，且藍白補選翻盤機會高，包括包括台北市的吳思瑤、吳沛憶，新北市的張宏陸、吳琪銘，台中市的蔡其昌，彰化縣的黃秀芳，嘉義縣的陳冠廷，台南市的王定宇，高雄市的李柏毅和黃捷。

再戰2028？侯友宜笑而未答 國民黨中常委這樣解讀

國民黨明年5月改選黨主席，新北市長侯友宜近期送給國民黨代表賀卡，也傳訊給國民黨立委，被解讀是競選黨主席起手式。今天被問到...

16縣市達共識…藍白再戰財劃法 要求中央釋出5千多億給地方

藍白聯手在立法院推動國會改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定財政收支劃分法發動攻勢，藍白執政十六縣市共同研議修正建議，將由國...

財劃法修法／2026藍白合試金石 國民黨執政4都願優先讓利

藍白聯手闖關國會的下一戰聚焦財劃法，藍白接下來合作推動福國利民的民生法案，累積互信與成功值，將是二○二六縣市長地方選戰是...

凍結監院預算違憲？國民黨嗆先檢討監院8年無作為

民進黨以大法官解釋文稱立院凍結監察院預算違憲，國民黨發言人楊智伃今天表示，請賴清德總統管好子弟兵，別拿著憲法出來自曝其短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。