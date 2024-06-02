綠版「馬王政爭」浮現？柯文哲：看賴清德、柯建銘何時找到相處方式

國會改革法案引爆青島行動，賴清德總統與民進黨團總召柯建銘是否不同調，被質疑是否出現民進黨版「馬王政爭」？民眾黨主席柯文哲今說，這個問題要看賴清德、柯建銘何時找到相處的方式；柯也說，2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨討論過任何法案，「一次都沒有」。

「風傳媒」報導，2月初立法院長選舉時，柯建銘曾嗆民眾黨立委是「沒用的8席」，最後讓國民黨攻下立法院正副院長。柯文哲3月14日見蔡英文總統時曾當面直言，很快就會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候，但蔡英文沒有回應。

立法院日前審國會改革法案，場外出現「青鳥行動」，柯建銘喊話「台灣民眾站出來」，但行政院長卓榮泰卻喊話，希望民眾不用再上街頭，外界質疑賴清德與柯建銘不同調。

柯文哲今天與小草在高雄一日遊，首站前往美濃「真引力咖啡廳」體驗手沖咖啡，體驗結束後接受媒體聯訪。針對修憲廢考監議題及國會有無可能「綠白合」？柯文哲表示，民眾黨是有主體性的政黨，希望發揮關鍵角色，本來就沒有說一定要支持國民黨或民進黨，只要對台灣的未來是對的、是好的，在三權分立，權責相符足以制衡下，「只要符合民眾黨目標，我們都支持。」

外傳柯文哲曾向前總統蔡英文提及，很可能出現民進黨版「馬王政爭」，賴清德能夠忍受柯建銘多久？柯回應，民進黨版本的馬王政爭何時開始，要看賴清德與柯建銘兩個人何時找到相處的方式？

柯文哲也說，從2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨談過任何法案的合作事項，「NEVER、一次都沒有」，他也在公開場合問過，這是賴清德本人的意思還是柯建銘的意思？民眾黨表明一個態度，只要有利台灣人民都可以合作，但到目前為止，民進黨沒有找民眾黨討論過任何法案。