2026高雄布局 柯文哲：現階段是找更多優秀人才

民眾黨主席柯文哲到高雄跑行程，與民眾互動、和黨員會談。今天被問到2026年選舉高雄布局，他說，會按照計畫進行，目前距離2026年還早，現階段最重要的是尋找更多優秀人才。

柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪等人到高雄市美濃區體驗手沖咖啡及與黨員會談，接著到甲仙區參訪大田社區，並接受媒體聯訪。

關於2026選舉在高雄的布局，柯文哲說，民眾黨是有主體性的政黨，一切都會按照計畫進行，現在距離2026年還早，現階段最重要的是尋找更多優秀人才，及慢慢建立地方據點，今天就是一個示範點。

對於民進黨立委提出廢除考試院、監察院修憲案，柯文哲說，廢除考、監2院也是民眾黨的政治主張，符合目標的都會支持。他並表示，民眾黨希望在台灣政治上發揮關鍵角色，沒有一定支持國民黨或民進黨，對台灣未來好的事都去做。

還有媒體提問關注總統賴清德及民進黨團總召柯建銘的關係，是否出現民進黨版本的「馬王政爭」。柯文哲說，這要看2人何時找到相處方式，新國會成立至今，民進黨沒找他談過任何法案合作，他也質疑「這是賴清德的意志？還是柯建銘的意志？」

對於京華城爭議，柯文哲說，京華城相關資料超過1600頁，他主張全部公開，因為超過1600頁資料，每天拿1頁出來講，也沒考慮前因後果，是斷章取義。「國家有國家該辦的事情，不要每天搞那些新聞，快受不了了」。