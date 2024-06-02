談財劃法修正 柯文哲：若執政就不修太奇怪

立法院財政委員會3日排審財劃法修正草案，民眾黨主席柯文哲今天說，這法應該要修，民進黨在野時也大聲疾呼要修，若執政就不修太奇怪，這是雙標；至於怎麼修，再看彼此主張，都可討論。

柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪等人到高雄美濃區體驗手沖咖啡及與黨員會談，接著到甲仙區參訪大田社區，並接受媒體聯訪。

被問到國民黨是否有向民眾黨溝通財劃法修法，柯文哲說，財劃法修法是他總統大選時就提出的政策，這法也超過20年沒修，應該要修，但細節可以討論。

柯文哲並表示，民進黨在野時大聲疾呼說要修法，「不可以在野時主張要修、執政時卻說不修，這太奇怪，這是雙標」，至於怎麼做，民眾黨、國民黨等各有版本，再來磨合，看彼此的主張誰較接近，都可以討論。

對於國民黨立委提案修正公職人員選舉罷免法，主張提高罷免門檻，柯文哲說，選舉、罷免、創制、複決本來就是人民的基本政治權利，至於怎麼做，內容可以討論，但目前民眾黨團尚未討論這個題目。

柯文哲今天也為黨籍立委黃國昌抱屈，認為黃國昌最近遭受太多砲火，「我跟他講辛苦了，特別是國會改革法案，攻擊都朝向他，我覺得他遭受太多攻擊」。