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藍白擬修財劃法 民進黨團：勿為政治目的地方包圍中央

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
藍白執政16縣市共同研議財政收支劃分法修正建議，擬由國民黨立院黨團提案，要求中央釋出15%稅收。圖／聯合報系資料照片
藍白執政16縣市共同研議財政收支劃分法修正建議，擬由國民黨立院黨團提案，要求中央釋出15%稅收。圖／聯合報系資料照片

藍白預計再度聯手，針對財政收支劃分法做修正，擬要求中央釋出15%稅收給地方縣市。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，若要中央大手筆協助地方，地方自治事項也應該做出調整，並表示，財劃法的修正可以長期討論，但不宜為快而快，也不宜為了政治目的讓「地方包圍中央」。

吳思瑤表示，藍白再度聯手提出財劃法修正，目前共有10個版本。她表示，執政黨一向對財劃法修法保持正面、開放，願意討論的態度，但前提必須匯聚各縣市政府的一致看法和共識。

吳思瑤指出，這幾年來，透過拚經濟的努力，中央補助地方政府、改善財源都來到史上的新高，指前總統蔡英文這幾年對於地方財政的撥補成長了56.6%，而到了2024年更高達6350億元。

她說，若要由中央大手筆的來幫助地方，也要檢視現在的修法版本，10個版本都是要求中央擴大來投資地方，金額從最低的300多億元，到最高的500多億元，差距高達10多倍，顯見版本之間，立委之間的看法依舊相當的分歧，不論是垂直分配，或是水平分配，都需要更嚴謹的計算出一套可行的試算基準。

此外，吳思瑤也說，中央大手筆的協助地方，但地方自治的事項，也應該合宜的做出調整，否則地方政府預算拿中央的，但是地方自治的事項卻沒有成長，凡事都靠中央，這也喪失了公平正義。而藍白不斷要求中央撥補預算協助地方，但同時又看到藍白不斷要提出增加中央財政支出的修法，是既要馬兒好，又要馬兒不吃草的做法。

吳思瑤表示，財劃法的修正可以長期來討論，但不宜為快而快，不宜為了政治目的，讓地方包圍中央，這就失去了修法的正當美意。

吳思瑤 藍白 財劃法

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