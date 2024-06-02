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網蒐「打詐四法」卻入詐團陷阱 洪孟楷疑政府打詐決心

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照

近年詐騙橫行，國人深惡痛絕。國民黨立委洪孟楷今天指出，詐騙集團卻越來越囂張，現在連用Google搜尋「打詐四法」「反詐騙電話」「如何防治詐騙」，跳出的前幾項結果，竟高度疑似詐騙集團投放的廣告。這種惡劣行徑泯滅人性。能否有效源頭打擊、阻斷金流，將考驗政府是否願拿出破釜沉舟的打詐決心。

「假裝是律師的網站，來告訴你被詐騙怎麼辦？」洪孟楷說，從Google搜尋到這種廣告其實也是另一種「二次詐騙」，利用被害者遭詐騙而「病急亂投醫」心態，再次誘導點入釣魚網站，被詐騙集團再騙一次，這群人太過囂張，此舉是在被害人傷口上灑鹽。當民眾搜尋「反詐騙專線」「打詐四法」都會跳出詐騙集團的廣告，人民又如何相信政府打詐決心？

洪孟楷表示，這部份仍得從兩方面下手，一是「源頭打擊」，政府如果連阻止詐騙集團投放廣告皆不願阻止，就是助紂為虐，幫助詐騙集團來對付民眾。政府應嚴格要求搜尋引擎不得刊登類似這樣的廣告，不然至少要實名制，詐騙集團敢刊登詐騙廣告，政府就能循線追人，才能嚇阻犯罪發生。

洪孟楷指出，「阻斷金流」則是第二招，詐騙集團會挺而走險，便是因有利可圖，阻斷金流，讓詐騙集團花更多時間、人力成本，最後收不到錢，未來就沒人會白費工夫做「殺頭生意」。

洪孟楷表示，當政府急著推動打詐四法，卻變成詐騙集團利用的關鍵詞，人民真的無法忍受如此囂張行徑，期盼中央拿出魄力解決問題，這也才是人民期盼看到的新政府。

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