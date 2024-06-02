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不能只有藍白合 民眾黨台中主委：好議題綠白可合作、被說噁心也沒關係

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，國會改革不能只靠藍白合，民進黨有好的法案也要合作，被說「噁心」也沒有關係。記者陳秋雲/攝影
民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，國會改革不能只靠藍白合，民進黨有好的法案也要合作，被說「噁心」也沒有關係。記者陳秋雲/攝影

網路媒體「信傳媒」5月31日網路民調，民眾黨支持度掉到11%。台中向來被視為「藍白合示範區」，民眾黨台中黨部主委江和樹今天表示，不能只有藍白合，民進黨有好的議題也要合作，即使被說「噁心」也沒關係，要做對的事人民才有感；如果黨中央繼續「台北看天下」，不重視民意，當然沒有當選的希望。但國會改革後，他相信民眾黨與2028的民眾黨主席柯文哲都會不一樣。

江和樹說，民調是參考，不是最後結果，但須視為「警訊」，國會一定要改革，是人民期待的。民進黨如果這麼厲害，為何賴清德總統只拿到40%未過半選票，立委席次少這麼多？

江和樹說，地方支持國會改革，但民進黨再差還是有好的法案，民眾黨不要一直偏袒國民黨，否則如果跟國民黨都一樣，民眾黨的價值在哪？人家何必支持民眾黨？百年大黨會失敗，因沒有聆聽民意，民進鴨霸，相信大家都知道，但民進黨有好的法案，民眾黨也要支持，即使被人說「噁心」也沒關係，因支持對的事，就要大聲說出來。不只跟國民黨合作，民進黨好的也要支持，才是人民想要的。

會不會影響2026、2028選舉？江和樹說，地方民意很重要，如果依然以台北看天下來看2026，當然沒有當選的機會，民眾依然無感。他相信，經過這次國會改革，2028的柯文哲，民眾黨會有不一樣的表現。

民眾黨 民進黨 藍白合

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