王義川案成立院聽證會試金石？ 藍委：法未上路難執行

民進黨政策會執行長王義川說，可透過手機數據分析人民個資惹議。外界認為明天立法院交通委員會專題報告可能會是在野黨通過國會改革法案的「聽證會」試金石。

不過國民黨立委認為，法令尚未上路，無法要求王義川赴立院對質，也沒辦法要求官員完全誠實備詢，所以還是會依照以前的方式質詢數位發展部跟通傳會NCC，了解個資是否外洩。民眾黨立委林國成說，現在有兩大重點，包括有無國家機器介入，以及放送假訊息的問題，不管結果為何，都一定要處理，而非單純用官方語言指出商業行為無法控管。

王義川日前在政論節目上說說，可透過手機數據分析集會人民性別、年齡及政治傾向等資訊惹議，連台北地檢署皆已分案偵辦。由於國會改革法案日前才剛通過，在野黨是否會將明天立院交委會的「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」專題報告作為聽證會試金石，備受關注。

不過，國民黨立委廖先翔認為，明天仍無法算是聽證會「試金石」，關鍵在於法令未上路，無法懲罰說謊官員，無法要求王義川到場。質詢時，也沒有官員不得反質詢的法令可以要求備詢官員遵守。

廖先翔表示，明天最主要的目標還是質詢NCC，要了解監理單位是如何管理電信，為何會讓相關資料疑似流出，並不會完全針對王義川個人。

國民黨立委黃健豪也認為，現在官員與以前相同，NCC也給不出資料，立委也無權要求立院處罰反質詢、不答覆質 詢官員，如果遇到「耍皮條」的官員同樣沒轍。現法令尚未生效，此次專報仍難以利用剛通過的國會改革法案來質詢。

黃健豪說，他們的立場是就事論事，自己也不會完全針對王義川，王今天只是一個影子，向大眾說出可以透過手機比對資訊的事情。現在重點是NCC要回應社會，電信三大業者的訊號究竟在誰那？如何管制？流向為何？這些問題的答案，才是人民最想知道的。