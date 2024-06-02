立院交委會明公審王義川？綠委：不宜輿論辦案

民進黨政策會執行長王義川在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，引發爭議。立法院交通委員會明將針對相關議題進行專題報告。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，立法院應尊重司法調查，也不宜輿論辦案，呼籲應該把注意力放回政策。

國民黨籍交通委員會召委陳雪生明排案，邀請數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、個人資料保護委員會籌備處及中華電信股份有限公司就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告，並備質詢，被認為與王義川日前在節目上自曝，可用手機訊號比對524青鳥行動、519民眾黨集會與2024民進黨總統大選參與者的年齡，發現民進黨多了很多生力軍一發言有關。

民進黨立委許智傑強調，立法院重點在監督政府機關、官員，認為這樣的排案有公審之嫌，若要透過委員會公審一般人民，真的不恰當，此例一開，未來恐怕人人自危。

針對有人舉發王義川，並已進入司法程序，民進黨團總召柯建銘日前表明，既然有人檢舉，列為他字案偵辦，就去面對司法，應該怎麼樣就怎麼樣，不必多言。

吳思瑤今表示，委員會應尊重司法調查，更不宜針對個人，甚至輿論辦案、政治辦案。她表示，王義川本人已多次回應，和澄清指出，不是民進黨用這個系統，而是商業界已廣泛使用的人流特行分析。她認為，如此排案有浪費過多社會資源的嫌疑，呼籲應該把注意力放回政策本身。