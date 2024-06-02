基隆電動機車搶電大戰 民眾跨區充電 市府：3個月內新增7處換電站

基隆2.0新方案青年公益電動車案逾8千人申請，近來各車廠分批交車，但有車主反映，各區換電站密度不足，很多車要跨行政區去充電。民代批沒有套配，換電池很不方便。市府表示，將督促業者廣設換電站，目前兩車廠共已設44處換電站，3個月內還會再設7處，逐步增加中，目前評估發車數和換電站應可匹配。

「第一次騎電動車才發現這麼耗電，心中很有焦慮感。」林先生上周領了光陽電動車，他很擔心半路沒電怎麼辦？因此只要剩一半就會去換電池，但目前多只有在電動車服務站才有，其他公共區域應廣設，才有辦法符合需求，他從安樂區找到信議區東信路才看到換電站。

還有車主表示，換電站資訊也不明確，不知去哪裡找，市府說很多但密度還是太低，一次暴增這麼多，換電站沒有事前規畫好。

民進黨基隆市議員吳驊珈說，有不少民眾反映，這半個多月來很多人要跨區找換電池才能換到電池，顯然換電站明顯不足，應有完整配套才上路。議員鄭文婷表示，領車後民眾發現最大的問題就是找不到換電站，市政府早就要和業者協調好，很多電動車新手領車後找不到換電站。

國民黨議員韓世昱說，拿到青年電動車的民眾都很開心，但有接獲民眾反映，換電站數量太少，一定要多普及化，才不會上演「搶電大作戰」。

基隆監理站說，從4月開始到目前核發已近2千輛，目前預備可能會有1萬輛，如果數量不夠會向其他監所調用，受理沒有問題。

環保局長馬仲豪說，有關換電與充電，與兩業者密切連繫建置中，目前業者評估發車數和換電站是可互相匹配，光陽目前有41站點，3個月內還會有7個站點陸續建置，建置較較快速、靈活，滾動式調整，可在便利超商外設。中華汽車則有3個充電站點，但站點比較大。

市府也盤點50處間協調讓業者申請設換電站。市府發言人呂謦煒說，針對此計畫密切督促業者設置換電站。