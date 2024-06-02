電動機車4年增5萬輛 基隆陷交通黑暗期？環保局：電動車增、燃油車減

基隆目前有近19萬輛機車，原有電動機車僅5千輛，占比3%。市長謝國樑推出的2.0青年公益電動車案，申請逾8千輛，未來4年將暴增到5萬輛，全面翻轉基隆機車的生態環境。民代批汰舊不如預期，未來街頭將充斥電動車，車位難求，恐出現「交通黑暗期」。環保局表示，申請者約1/4選擇「汰舊換新」領1萬元獎勵金，電動車逐年增加，燃油車則逐漸減少。

基隆電動機車方案沒有一車換一車的「汰舊換新」強制規定，依市政府4年發5萬輛電動車計畫，民眾憂心衝擊基隆交通。基隆市議員張顥瀚、吳驊珈表示，未來將有5輛電動機車進入基隆市街道，停車格位根本跟不上電動機車增加的腳步，以義一路為例，現在要連要推娃娃車走騎樓都很困難，電動機車不應再壓縮騎樓通行的空間。

議長童子瑋說，短期必須密切盤點現有的停車空間，很多民眾擔心恐讓基隆原本就不足的機車停車難題更雪上加霜。更多的私人載具進入道路，無益於基隆的整體交通環境與步行城市的發展。

童子瑋也說，長期而言，當然同意用電車來取代油車，但就基隆目前的補助方案與財政風險，能否真正走過陣痛期？改變基隆市民的用車習慣，仍需進一步觀察。

環保局長馬仲豪表示，停車空間要評估增加，但電動車是逐年編預算執行，不是一下子就增5萬輛，申請者約每3到4個人會把燃油舊車汰換掉，因此燃油車會減少很多。

基市府交通處長王圳宏表示，機車停車位需求增加，目前已有76處騎樓開放停機車，未來會再滾滾動式檢討。2年來，已輔導私人地主、公有地增設停車場，通盤檢討路邊可停放空間，適度增加機車停車位的數量，已增加10處停車場、1806個汽機車停車位。市府今年再盤點5處空地，預計今年8月發包闢建停車場，再增300多汽機車位。