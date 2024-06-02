柯規蔣不隨！議員促停辦雙城論壇？蔣萬安：今年預算已通過

雙城論壇今年將由北市府主辦，但民進黨議員何孟樺近期提案，因「兩岸態勢緊張，中國對我國文攻武嚇頻仍，且明示轟炸本市意圖，市政府應宣布停辦2024雙城論壇，以示抗議」。由於台北市前市長柯文哲任內曾以但書要求，若共機、共艦持續擾台，北市府不得動支雙城論壇預算及核銷；蔣萬安今表示，今年雙城論壇的預算都已通過，不會有之前2022年預算但書的問題。

賴清德總統上任後，兩岸關係愈加緊張，何孟樺近期再度提案要求，鑑於兩岸態勢緊張，北市政府應宣布停辦2024年雙城論壇以示抗議，以後年度若欲重新舉辦，應以市長所提的辦理三要件，於辦理前1個月提出評估報告予議會。

蔣萬安今天上午出席參與式預算高中職提案交流活動，媒體詢問，議員要求停辦雙城論壇，會不會今年要自己墊錢舉辦？蔣說，今年雙城論壇的預算都已經通過，不會有之前2022年預算但書的問題。