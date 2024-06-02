新聞幕後／罷侯喊卡、拆樑升溫 謝國樑成青鳥怨恨轉移出口？

新北市長侯友宜的「罷侯」喊卡，罷免基隆市長謝國樑的「拆樑」行動連署不冷反熱，受到立法院場外「青鳥行動」激化，第二階段拆樑連署一舉衝破上萬分連署（第二階段連署門檻3萬792人）。據指出，立院藍綠衝突、新北罷侯中斷，謝國樑恐成怨恨轉移的出口，藍營基層憂心忡忡；基隆力推「公益青年電動機車」，能否化解罷免危機，各界拭目以待。

侯友宜落選後，再度化身「侯侯做歹誌2.0」模式，所有政治議題都低調再低調，讓罷侯彷彿打在棉花堆裡，最後無疾而終。謝國樑近日市政優先，試圖淡化罷免的政治攻防，多少也有受到侯友宜的「啟發」。

近月來，基隆市電動車服務站從早忙到晚，每天通知民眾領取向市府申請的青年電動車，年輕人拿到新車都難掩喜悅，藍營基層寄望「電動機車救國樑」。根據市府5月中旬施政民調，謝國樑施政滿意度為51.4%，數據顯示，同一分施政項目調查，綠營眼中仇恨值頗高，但泛藍選民力挺。綠批以免費電動車大方送救民調，藍稱符合民意需求，各有解讀。

罷免謝國樑行動上月11日展開第二階段連署，立法院衝突前，連署僅4000多分，還有部分連署站點因壓力被迫關站，志工也不足，一度冷卻下來。不過，經過青鳥行動加溫後，連署人數倍增，到昨天已衝破1萬4000多分，更接近5萬分連署目標，希望一舉跨過第二階段3萬792人的法定連署門檻。

儘管立法院藍綠衝突讓罷免話題發酵，但因新科立委上任未滿1年，還不能成為罷免箭靶，罷免藍綠立委仍是假議題，但謝國樑反而首當其衝，罷免力道甚至牽動2026的連任選情。

志工觀察，人氣增加原因，一是對立法院吵鬧的不滿，對藍綠的仇恨值都高漲，新北罷侯告吹後又找不到出氣口，激化不滿藍營的年輕人連署人數。志工有天晚上在海洋廣場前宣傳，一位年輕人騎機車送來連署書，他說，參加青鳥行動後決定支持罷樑。目前志工採取「小蜜蜂主動出擊」，人潮多就往哪裡去，基隆民團這群年輕人要打一場「民意的戰役」。