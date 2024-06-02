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再戰2028？侯友宜笑而未答 國民黨中常委這樣解讀
國民黨明年5月改選黨主席，新北市長侯友宜近期送給國民黨代表賀卡，也傳訊給國民黨立委，被解讀是競選黨主席起手式。今天被問到是否備戰2028？侯友宜笑而未答，陪同出席活動的國民黨中常委、新北市議員林金結說，新任總統520才就職，未來四年變化很大，他認為，國民黨從中常會到地方大家要齊心努力，一定要團結，不要再讓外面覺得每次選舉都像一盤散沙，要凝聚共識、未來四年得到選民支持認同，比推誰更重要。
對侯送賀卡與傳簡訊，林金結說，黨主席朱立倫也是新北市前市長，主席做得不錯，在這次立委選舉大有斬獲功不可沒，明年五月黨主席改選，朱主席會不會想競選連任？還沒表態，侯友宜市長也還沒有表態，他們師徒二人不管是誰，他都樂觀其成。
林金結也說，侯市長逢年過節都會傳簡訊、送賀卡，外界也不用過度解讀。
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