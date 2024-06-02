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藍白再戰財劃法 侯友宜：中央地方推建設更快速

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，希望中央地方能重新思考財源分配。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，希望中央地方能重新思考財源分配。記者葉德正／攝影

藍白聯手的立法院第二戰鎖定財政收支劃分法，將由國民黨立院黨團提案修法，要求中央釋出15%稅收、約5133億元給地方縣市。新北市長侯友宜今天受訪表示，精省過後，財源從中央60％、地方40％，變成中央75％、地方25％，地方財源相對少了15％，希望能重新思考分配。

侯友宜說，地方政府多年來不斷反映要修改財劃法，主要是可以讓地方快速建設、了解人民需要什麼財政資源；希望大家把財源重新思考分配，最重要在中央、地方合作過程中，地方能快速建設，中央也能推動各項政務「拜託趕快修」。

藍白執政十六縣市共同研議修正建議，將由國民黨立院黨團提案修法，要求中央釋出15％稅收，立法院財委會周三舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，將邀地方首長出席說明，共識版本劃定六大原則，要訂定22縣市統籌分配稅款的分配公式入法，目標年底完成修法。

修法 財劃法

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