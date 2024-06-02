藍白再戰財劃法 侯友宜：中央地方推建設更快速

國會改革掀起罷免大戰，作家漂浪島嶼指出，國民黨已有20多名立委成青鳥鎖定的罷免對象，不過若用得票差率來統計，同樣也有多名綠委恐陷「被罷免」風險中，且藍白補選翻盤機會高，包括包括台北市的吳思瑤、吳沛憶，新北市的張宏陸、吳琪銘，台中市的蔡其昌，彰化縣的黃秀芳，嘉義縣的陳冠廷，台南市的王定宇，高雄市的李柏毅和黃捷。

2024-06-02 10:33