「粽情粽義」拚黨主席？侯友宜：建立友誼橋梁、凝聚所有力量
國民黨明年5月改選黨主席，新北市長侯友宜近期送給國民黨代表賀卡，也傳訊給國民黨立委，被解讀是競選黨主席起手式？侯友宜今天表示，他賀卡內容寫得非常清楚，感謝「粽情粽義」，建立更深的友誼的橋梁，尤其粽子有不一樣的配料，面對很多事情要像粽子一樣，包容不同聲音，凝聚所有力量，為國家為人民做更重要的事、國家進步，這才是他的本意。
新北「罷侯」喊卡，侯友宜的政治能量受關注。侯友宜日前送出黨代表賀卡，寫上「感謝您的粽情粽義，情義相挺，端午安康，侯友宜於新北市」，並傳訊藍營立委。
侯友宜表示，端午節要到了，賀卡內容寫得非常清楚，對於傳訊立委，因為他平常都會跟立委傳簡訊，中央、地方合作，必須要仰賴立委，才能了解新北市政建設要有什麼資源、國家怎麼走，這樣對地方發展、對中央地方合作才會更好，「我們團結一致」。
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