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這些綠委若遭罷免恐被翻盤 作家點名「這10人」面臨危機

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院外觀。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
立法院外觀。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

國會改革掀起罷免大戰，作家「漂浪島嶼」指出，國民黨已有20多名立委成青鳥鎖定的罷免對象，不過若用得票差率來統計，同樣也有多名綠委恐陷「被罷免」風險中，且藍白補選翻盤機會高，包括台北市的吳思瑤吳沛憶，新北市的張宏陸、吳琪銘，台中市的蔡其昌，彰化縣的黃秀芳，嘉義縣的陳冠廷，台南市的王定宇，高雄市的李柏毅和黃捷

漂浪島嶼在臉書指出，「罷免不能只算罷免成功率，罷免後改選又再贏，是在勞民傷財罷免心酸的！」為求公平，他以得票差率來統計，計算出一份民進黨可能被罷免的立委名單，若被罷免後重新改選，這些綠委因與落選者票數差距不大，要是落選的兩人完成整合，就可能讓選區翻盤。

從漂浪島嶼上傳的表單可發現，以台北第一選區為例，若吳斯瑤被罷免的話，只要張斯綱、侯漢廷能夠完成整合，便有望讓該選區翻盤。另外，台北市第五選區的吳沛憶、台南市第六選區的王定宇，也都可能面臨被整合翻盤的危機。

漂浪島嶼強調，這份統計名單的重點不在人數多寡，而是重在翻盤機率高，一旦現在全國展開罷免成瘋的動員，那就要看是民進黨罷免成功，重新在國會中取得多數，又或是藍白罷免成功，取得足以通過罷免總統門檻的2/3席次，如此政治才會有大變局。

吳思瑤 吳沛憶 國民黨 民進黨 罷免 黃捷

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