喊話柯文哲快醒醒！ 吳欣岱點藍白提案老人健保補助2傷害

藍白立委提案修正老人福利法，明定由中央補助老人健保費，並制定綜所稅排富標準。台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱今天在臉書問民眾黨、柯文哲，民眾黨號稱為一個年輕人起家的政黨，這個提案是完全的背叛了台灣的青壯年世代，加重世代剝削。

吳指出，這個提案更別提這樣的補助對醫療體系的傷害，此提案可能使健保基金每年短少新台幣400億元，帳面上看起來是中央補助，但實際上還是人民的納稅錢。

吳欣岱說，之前好多小草醫生，最近繳稅在醫院的一塊錢都逃不掉，看到藍白把納稅錢拿來這樣搞，拜託快醒醒！

吳欣岱說，台灣大概明年就要邁入超高齡社會，所有的長照、醫療、社福政策都在想辦法平衡年輕人的負擔。結果藍白黨團要提一個讓年輕人負擔更重的健保政策！？

吳說，超高齡社會的定義是，65歲以上人口佔總人口的20%，而這個比例在少子化結構的台灣社會，接下來會急劇上升。

更何況隨著年齡增加，台灣年長者的資本利得收益佔比本就高出年輕人非常多。佔了過去房地產、收租等各種便宜，結果排富又不算進去，真是很方便啊！

吳欣岱表示，她可以理解國民黨支持者大多會受益於這個政策，但民眾黨號稱為一個年輕人起家的政黨，這個提案完全背叛了台灣的青壯年世代，加重世代剝削。