財劃法修法／學者：錢下放 地方依賴心態要改

針對財劃法修法，政大財政系教授兼系主任陳國樑表示，跟著錢來的是責任，一旦中央權錢下放，地方必須停止過去乞求中央關愛的依賴與心態，要更落實財政自主。他主張，修正「財劃法」，必須同時修正「地制法」，一併檢討地方自治事項，並將諸多經費由中央負擔者，回歸地方政府自理。

陳國樑指出，把餅做大後，與其討論將新增的餅在地方間如何分配，更好的作法是將新增的餅，直接留在地方。我國中央與地方財源共有，除統籌分配稅款外，尚有國稅共分機制，國稅在地方徵的一定比率，應留在地方政府，使其能直接享有努力成果。

政大經濟系教授林祖嘉表示，中央過去透過精省修法，多拿走全國總收入的百分之十五，而中央支出不到百分之六十，收入大於支出，極度不公平。建議以總財源百分之六十對百分之四十為目標，作為財劃法修法方向。以二○二二年全國總稅收來看，由中央統籌分配直轄市、準直轄市及縣（市）財源，大約可以增加六千四百億元。

林祖嘉指出，除了要把餅做大，為避免「中央開支票，地方埋單」情事一再發生，將透過立法確保中央立法應提相應財源；再者，中央統籌分配款收入是地方所有收入，為保障地方權益，應明定「中央不得暫停撥付，或予以扣減統籌分配稅款之規定」。