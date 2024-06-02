財劃法修法／財政部：縣市實拿經費 比預算多

近二十五年未修的財政收支劃分法，國民黨聯手藍白十六縣市提出修法版本。立法院財委會民進黨籍召委郭國文質疑，在中央補助下，去年地方財政總缺口約五百多億元，但民眾黨的版本從中央挖了近三千億，國民黨的版本更超過五千億，根本就是缺一塊要十塊。

財政部官員則表示，財劃法雖多年未修正，但並未影響地方財政收入，最近幾年因稅收狀況好，地方實際上分配到的金額，都比原先的預算多。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，多年來行政院從未排斥檢討財劃法，但地方從稅收、幅員、人口數、產業都不相同，始終沒有共識，這些都要細緻討論，不能為快而快。

郭國文表示，藍白版本不但沒有學理依據，也與現實脫節，其中暗藏各自的盤算，例如國民黨團版其實就是「雙北條款」，為了雙北市長蔣萬安、侯友宜而修，主要分配依據是按照人口數，並設計首都百分之三機制安撫蔣萬安。

財政部官員表示，統籌稅款須根據財政盈虛，考量人口、面積、財政能力等再作分配，對於中央而言，必須要保持適度財源，才能推動重大建設，也須考慮每個縣市財政，窮的縣市盡量彌補、富有的城市少分一點，才能兼顧公平發展。