財劃法修法／地方籲把餅做大 分配款都受益

藍白執政十六縣市共同研議修正財劃法，不論六都或非六都縣市都強調目前財劃法皆已無法滿足需求，盼中央將多拿的百分之十五統籌分配款還給地方，彌補先天財政落差。

修正版本明定保留可供分配款項的百分之三給台北市，稱為「首都條款」。台北市財政局長胡曉嵐指出，首都施政成本較高，財源分配上的確有特殊需求，是否必須要保留百分之三給首都，可再討論，分配時如何兼顧與衡平各地需求，還須中央地方深入研議。

「財劃法的修正應該是不分黨派、不分藍綠。」新北財政局長陳榮貴認為，新北考量各縣市因為區域條件不同所造成的財政差距，願意讓利給非六都縣市。

有關離島統籌分配款，陳榮貴也說，市長侯友宜曾說「老大哥要有老大哥的樣子」，新北人口全國最多，未來統籌分配稅款若修法通過，除了原本讓非六都的部分，針對離島再讓百分之二，提撥部分平均分配給三個離島縣市。

桃園市府表示，藍營版本雖然直轄市首長同意讓利，不過把餅做大了，獲得的分配款會更多，對大家都有好處。

台中財政局表示，國民黨團草案釋出財源超過五千億元為各草案版本最高，樂觀其成。

高市府發言人周璟瑜表示，還在研議派員出席公聽會層級，市長陳其邁支持修法立場不變，也會積極爭取中央對地方補助，但修法還在審議，暫不對國民黨版本發表意見。

台南市政府發言人田玲瑚表示，市長黃偉哲表示，財劃法應顧及國家總體財政與地方合理分配，也應反映地方財政需求，期待修法採務實方向規畫。

非六都縣市期盼財劃法修正，雲林縣長張麗善昨表示，過去稅收分配集中在中央、六都，修法刻不容緩，應該釋出中央的比率，直接把餅做大；基隆市長謝國樑說，基隆自商港建設費遭取消後，基隆市在市政建設上常感受到財政壓力，此次財政收支劃分法修正，對基隆財政來說是一次突破的機會。