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財劃法修法／2026藍白合試金石 國民黨執政4都願優先讓利

聯合報／ 記者王寓中／台北報導
朱立倫今年3月親自與16藍營及友好執政縣市充分溝通後，操刀國民黨版「財劃法」，共有修法四點共識。圖／聯合報系資料照片
朱立倫今年3月親自與16藍營及友好執政縣市充分溝通後，操刀國民黨版「財劃法」，共有修法四點共識。圖／聯合報系資料照片

藍白聯手闖關國會的下一戰聚焦財劃法，藍白接下來合作推動福國利民的民生法案，累積互信與成功值，將是二○二六縣市長地方選戰是否「藍白合」的試金石。

藍白縣市要求中央釋出的百分之十五稅收，是以二○二四年各級政府收入淨額三兆六千四百一十億元的百分之十五計算，扣除百分之六的特別統籌分配稅款，為五一三三億元，再加計原來中央統籌分配稅款核定給各縣市的三七七一億元，總規模為八九○四億元。

八九○四億元的統籌款，應以總額的百分之九十四列為普通統籌分配稅款，將在六大原則下以公式設算入法，包括直轄市讓利縣市、照顧人口少多偏鄉的縣市均分條款，離島縣市條款及首都條款。

依據此版本，總額近八九○四億元可供分配款項的百分之十五，優先分配未達綜合所得額的縣市，亦即六都優先讓利百分之十五分配給十六縣市。國民黨人士指出，台北市長蔣萬長、新北市長侯友宜、桃園市長張善政及台中市長盧秀燕都同意讓利，這是非常不容易的共識。

其次，可供分配款項的百分之十一，按財政能力，由六都及其餘十六縣市「均分」，將可充分照顧到人口少、偏鄉多、以農業為主的縣市，例如新竹市、嘉義市和彰化縣。

另外，以可供分配款項百分之六十七，維持過去方式，按人口數比率分配給直轄市、縣（市），人口愈多的縣市分配愈多。考量各地方政府人口數落差大，新北市人口數最多，而離島的金門、馬祖、澎湖僅占全國人口數比率約百分之一，增列提撥直轄市人口數最高者獲配數之百分之二，再平均分配離島三縣市。這是新北市再讓利離島條款。

第五項原則是，可供分配款項百分之四，直接分配給鄉（鎮、市），由中央研訂公式分配。

最後是「首都條款」，台北市身為首都與國際金融重鎮，明定保留可供分配款項的百分之三給台北市。

國民黨智庫試算，照十六縣市共識版本修法後，六都占整體統籌的比率大約由原先百分之六十一減少到四十九，北高減少影響較大；縣市占比由原先約百分之廿四增加到四十。

知情人士表示，北市已向黨中央傳達立場，百分之三首都條款不能動，一定要與其他條文「包裹通過」，否則將提不同意見。新北市讓利離島條款，新北事後也再提出修正意見，主張由各縣市再由可分配款項中拿出百分之四分配給離島三縣市，金額約廿二億元。

偏鄉 藍白合

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