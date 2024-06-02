16縣市達共識 藍白再戰財劃法

藍白聯手在立法院推動國會改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定財政收支劃分法發動攻勢，藍白執政十六縣市共同研議修正建議，將由國民黨立院黨團提案修法，要求中央釋出百分之十五稅收、約五一三三億元給地方縣市，藍白聯手「地方包圍中央」要錢。立法院財委會周三舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，將邀地方首長出席說明。

朱立倫：民進黨不要集權又集錢

國民黨主席朱立倫昨天呼籲，民進黨不要集權又集錢，廿五年來地方財源不足，不只國眾兩黨，甚至一些民進黨的人也有這樣的想法。國民黨廣邀各縣市的財政首長討論，已經形成一個基本共識，願意廣納社會意見，最重要的就是這次一定要過。

據了解，行政院並不排斥檢討財劃法，但多年來，礙於財政部與地方政府始終沒共識，修法屢卡關，時至今日，中央和地方意見依舊歧異，行政院和民進黨團傾向不提對案，也力求在修法過程匯聚地方意見，審慎研議，而非倉促了事。

縣市統籌分配稅款公式擬入法

目前立法院提案修正「財劃法」版本包括國民黨團版、民眾黨團版，加上多位國民黨立委提案，總計多達十四個修法版本。其中，國民黨團版本是國民黨執政和民眾黨執政的新竹市等十六縣市達成的共識版本，劃定六大原則，要訂定廿二縣市統籌分配稅款的分配公式入法，目標年底完成修法。

國民黨團版預計要中央「割肉」約五一三三億財源給地方，而民眾黨團版則要求中央釋出二七七五億元。據了解，修財劃法是民眾黨長期主張，民眾黨團總召黃國昌也積極向藍營提議共同合作修「財劃法」。

國民黨人士表示，新國會三黨不過半，讓廿五年未修正的財劃法修法出現曙光，若再錯過，不知何年何月能修正。

知情人士指出，國民黨智庫版本出爐後，包括國民黨執政的十四個縣市加與藍友好的苗栗縣，還有民眾黨執政的新竹市，四月舉行十六縣市會議，對國民黨的修法版本，特別是擴大稅基的分配方式達成一致共識，提出修法共識版本。

民眾黨立委林國成表示，民眾黨沒有一定要跟誰合作，現在國民黨願意談，且有共識，所以合作。