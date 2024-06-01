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母校建中演講被拱選2028 朱立倫：支持最強的人選

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天到建國中學校友會博學講座，以「無形資產與國家軟實力台灣如何再起」為題演講。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今天到建國中學校友會博學講座，以「無形資產與國家軟實力台灣如何再起」為題演講。記者林俊良／攝影

國民黨主席朱立倫今天以校友身分回到建國中學演講，現場支持者要朱立倫展現當仁不讓的決心參選2028年總統。朱立倫表示，擔任黨主席以來沒有一刻想到自己，誰最合適就提名誰、誰最強就支持誰。

朱立倫今天下午到建中校友會博學講座，以「無形資產與國家軟實力台灣如何再起」發表演說。問答環節時，聽講者提問，朱立倫是後馬英九時代最優秀的黨主席，2028年要如何展現當仁不讓的軟實力、捨我其誰的氣魄與決心？以及若順利當選，萬一立法院朝小野大，要如何睿智的處理政黨危機？

朱立倫表示，這次回到國民黨擔任主席，從頭到尾都沒有任何一刻想到他自己的角色，誰最適合就是他們提名的對象、誰最強就是他們要支持的對象。過程中雖然有很多汙衊、誹謗，造謠說他都是為自己計算、為自己著想，但他相信事實會證明就沒有這回事。

朱立倫說，2028年每個政黨都有規劃，但現在才2024年，他們把今天做好，把明天做好，把方向走穩，一步一步走，他們就會有機會。以前大家覺得國民黨不可能，現在是地方最大的政黨；以前人家覺得不可能，現在是國會最大的政黨，所以他們就一步一步，該做的事情做好，相信就會獲得民眾的認同跟支持。

談及藍白合破局，朱立倫說，推動藍白合是對的，那是簡單的算數問題，至於為什麼沒有成功，將來留待歷史證明。不過，朱也開玩笑地說，如果藍白2位黨主席都是建中校友，可能比較容易成功。

國民黨 建中 朱立倫 立法院 藍白合 馬英九

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