挺傅崐萁？廢監院釀藍分歧 王鴻薇稱已變民進黨追殺工具：廢掉算了

國民黨團總召傅崐萁提廢除監察院，國民黨中央堅持五權分立憲法，雙方似有分歧。國民黨立委王鴻薇今日表示，五權憲法是否可以與時俱進？且在民進黨主政下，監察院沒有調查功能，成為執政黨的追殺工具，廢掉算了。

監察院功能不彰，為在野黨詬病。傅崐萁在5月28日國會改革法案三讀通過之時，即提出一定廢掉監察院，中華民國應是三權分立政府。國民黨文傳會主委李彥秀說，五權分立向來是國民黨的長期主張，國民黨會進一步討論如何落實監察院應有的功能，希望透過改革加以推動。

對於廢監院的分歧，王鴻薇說，傅崐萁和國民黨中央好像有扞格，五權憲法事實上已經超過50年，這樣的架構是否可以與時俱進？現在的監察院在民進黨的主政下，完全由民進黨掌握，變成酬庸工具，且已經沒有調查功能。

王鴻薇舉例，行政院前發言人陳宗彥接受性招待非常清楚，監察院竟是壓倒性不予彈劾，請問監察院調查要幹什麼？監察院沒有牙齒，只會附和執政黨，成為執政黨的追殺工具，這樣的監察院廢掉算了。