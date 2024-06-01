綠委提廢考監 朱立倫：賴清德卻提考委是最大矛盾

針對民進黨立委共同提出「廢考監」的修憲案。國民黨主席朱立倫今天受訪表示，最大的矛盾是民進黨提案廢考監，賴清德總統又提名了考試院正副院長、考試委員的名單。

國民黨主席朱立倫今天到建國中學演講，並於活動前接受媒體聯訪表示，國民黨也曾經砍考監、凍考監，減少考監的人數、預算、凍結人事。最重要的原因是，長期以來考監的功能不彰，民眾多有詬病，值得社會好好來討論，在不動憲法的狀況之下，如何讓考監的功能能夠讓民眾接受。