綠委提廢考監 朱立倫：賴清德卻提考委是最大矛盾
針對民進黨立委共同提出「廢考監」的修憲案。國民黨主席朱立倫今天受訪表示，最大的矛盾是民進黨提案廢考監，賴清德總統又提名了考試院正副院長、考試委員的名單。
國民黨主席朱立倫今天到建國中學演講，並於活動前接受媒體聯訪表示，國民黨也曾經砍考監、凍考監，減少考監的人數、預算、凍結人事。最重要的原因是，長期以來考監的功能不彰，民眾多有詬病，值得社會好好來討論，在不動憲法的狀況之下，如何讓考監的功能能夠讓民眾接受。
「最大的矛盾是民進黨提案要廢考監，賴總統又提名了考試院正副院長跟考試委員名單。」朱立倫說，不管是砍或凍，都是一個方式，而賴總統應該好好的檢討，不應該一開始就立刻提名了這些相關名單，因為事實上社會都有檢討的聲望。
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