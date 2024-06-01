蔣萬安被內政部戲耍？ 朱立倫：很誇張耶

台北市警察局長人事案延燒，內政部長劉世芳被批戲耍台北市長蔣萬安。國民黨主席朱立倫直呼「很誇張耶」，並指出他擔任16年地方首張，多次警察局長人事都順暢，如果內政部在市長決定之後再改變，那就毫無公信力可言。

國民黨立委王鴻薇昨指控，劉世芳27日晚上打電話給蔣萬安，討論台北市警察局長人選，當時蔣遵守慣例，請劉提供人選圈選。劉也同意並提出警政署副署長李西河、警專校長方仰寧兩人，沒想到蔣選了方仰寧，劉就翻臉了，完全沒遵守承諾，而是指派李西河，過程充滿戲謔、狡詐、欺騙。

劉世芳昨天在回答國民黨立委洪孟楷質詢時澄清，她並未主動提供兩人名單，而是蔣萬安有屬意人選，因任務需求，才把兩人學經歷送給蔣。

朱立倫今天受訪時被問及此事，直呼很誇張耶！並表示，他擔任過16年的地方首長，多次警察局長的人事都順暢，不管是中央提出來多個人選讓市長來圈選，或是透過討論方式決定人選等，都不會發生有兩個人選讓蔣市長選，選了之後中央又改派，這是非常荒謬的事情。

朱立倫呼籲，內政部一定要好好的向蔣市長解釋，不然的話，哪一個市長會相信內政部推薦的人選呢？如果內政部可以推薦人選，市長決定了之後再改變，那就沒有公信力可言。