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美日韓對話重申台海和平 外交部：攜手促進區域穩定

中央社／ 台北1日電

外交部今天指出，美日韓三方於美東時間5月31日在華府舉行次長級對話，聯合聲明重申維持台海和平穩定的重要性。外交部表示，將持續與美日韓及所有理念相近夥伴攜手合作，促進區域和平、穩定與繁榮。

外交部透過新聞稿指出，美日韓三方在華府舉行次長級對話，美國國務院於會後發布美日韓三方聯合聲明。聲明中三方重申維持台海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，並呼籲和平解決兩岸議題，以及強烈反對任何片面改變印太水域現狀的企圖。

外交部說明，對於美日韓三國繼去年8月三方元首峰會後，再次公開重申支持台海和平與穩定，以及反對片面改變區域現狀的堅定立場表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，中國近來以民主國家正常且例行的民主程序為藉口，進行軍事施壓及發表各式恫嚇言論，對區域安全及以規則為基礎的國際秩序構成嚴峻挑戰，已引發國際社會高度關切。

外交部歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美日韓及所有理念相近夥伴攜手合作，促進區域和平、穩定與繁榮，並持續在國際發展議題上貢獻力量。

台海 國務院 外交部 華府

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