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WHA閉幕 外交部：台灣所獲國際支持再創新高

中央社／ 台北1日電

外交部今天表示，第77屆世界衛生大會（WHA）1日閉幕，台灣爭取參與所獲的國際支持再創新高，除了11個具世界衛生組織（WHO）會員身分的友邦均在大會為台灣發聲，美國、日本等16個理念相近國家也發言助台。

外交部指出，美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、捷克、立陶宛、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、拉脫維亞、以色列、荷蘭及比利時共16個理念相近國家發言助台。

外交部表示，紐西蘭首度明確提及台灣，荷蘭則首度以強調不應遺漏任何人的方式，間接表達對台灣的支持。比利時也以歐盟輪值主席國身分發言，呼籲不遺漏世界任何人及任何區域。針對中國及其扈從國家惡意扭曲聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，美國、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、吐瓦魯及貝里斯均嚴正駁斥。對於友好國家堅定助台，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，衛福部長邱泰源率領的「世衛行動團」在日內瓦期間，積極與各國代表團及專業組織交流互動；衛福部及國合會另分別就大流行病、口腔衛生、全人照護及醫衛援助等議題舉辦多場專業論壇，深獲好評。

外交部提到，立法院副院長江啟臣與國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭及民眾黨立委林憶君組成的立委視導團也積極參加各項活動，並進行國會外交，以實際行動向國際社會傳達台灣不分黨派共同支持政府推案的強大民意，協助爭取國際支持。

外交部指出，推案文宣短片「第二次出生」（MySecond Home）全球總觀看數已超過2696萬人次；國際媒體刊登衛福部長專文、外館投書、各國學者專家友台評論、專欄及相關報導達373篇；外交部及外館臉書、IG、Threads及X帳號等新媒體平台相關貼/推文共計2772則，總曝光數逾2199萬人次。

外交部說明，今年政府推案獲得更多正面進展，進一步凸顯台灣爭取參與WHO及WHA的正當性。台灣有能力也有意願與各國合作，積極促成「健康至上，全民均健」目標早日實現。

外交部呼籲，WHO秘書處勿再無視國際挺台的正義之聲，秉持專業中立原則，未來主動邀請台灣以觀察員身分參加WHA，並確保台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動。

WHA WHO 外交部

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