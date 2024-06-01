WHA落幕 衛福部：挺台及雙邊會談數皆創疫後新高

世界衛生大會（WHA）落幕，衛生福利部長邱泰源今天說，挺台聲量更勝往年，共26個國家及歐盟為台灣執言，另外舉行43場雙邊會談，場次、深度到廣度都有所突破，都是COVID-19疫後最多。

第77屆世界衛生大會（WHA）5月27日至6月1日在瑞士日內瓦召開，由於受到中國壓力，世界衛生組織（WHO）已連續8年未邀請台灣參加，但邱泰源仍率領政府世衛行動團前往當地，進行一系列活動。

邱泰源今天上午在世衛行動團返國記者會中開場指出，台灣連續8年沒有收到邀請函，令人感到遺憾，今年共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台，其中歐洲增為10個、亞太地區5個、中東有以色列。

相較去年，邱泰源提到，今年非邦交國新增荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、以色列及歐盟等5國；其中，紐西蘭及以色列強調，世衛應強化包容性，納入台灣經驗與專業，紐西蘭更是首度明確提及台灣。

邱泰源說，這次行動團最特別之處，集結公、私、僑團、民團、青年團等各界一起討論如何發揮力量，在整個WHA期間，透過遊行、展示、專業論壇等方式表達意見。

此外，舉辦共計43場雙邊會談場次。邱泰源表示，互動內容也比以往更具體，就全民健保、傳染病防治、健康促進、癌症防治、非傳染性疾病、心理健康、醫衛人員訓練、醫藥及菸害防制等重要議題，交換經驗並尋求未來合作方向。

今年挺台國家與雙邊會談數量均創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後新高，他認為，顯示過去一點一滴累積的努力造就今年的突破，會以專業務實的態度，持續強化與各國衛生部門與國際專業醫衛團體的合作，藉著醫療衛生議題的實質交流，讓國際社會了解台灣不能參加WHA，不僅影響台灣人民的平等健康權，也是國際社會的重大損失。

邱泰源提出加入WHO的「入會3.0」思維，除呼籲學校單位支持青年團參與國際活動，另外也盼各界未來參加各項活動時，能藉機強調Taiwan can help精神，同時希望培養更多國際人才，從年輕人參與開始奠定基礎，「這些小成功有一天能變成一個大成功」。

他最後重申，世界醫師會幫忙宣導台灣，並寫信告訴WHO，「像台灣這樣的優等生，不讓他進教室跟世界各國的同學互相交流，是不應該、甚至可以說是很羞恥的事情。」