修財劃法地方三成變四成 朱立倫：民進黨勿極權又集錢

「財政收支劃分法」自1999年後，迄今將近25年未再修正。國家政策研究基金會彙集16縣市的意見後提出共識版本，由國民黨立法院黨團提案，立法院財政委員會下周將審查財劃法修正案。國民黨主席朱立倫呼籲，民進黨不要想到集權又集錢，讓財劃法修正案盡速通過，落實地方自治精神。

朱立倫今天到建國中學演講，並於活動前接受媒體聯訪。針對立法院財委員下周將審查國民黨團版的財劃法修正案，朱立倫說，財劃法是非常重要的民生法案，也是國民黨30個最重要的法案，會要優先解決。

朱立倫指出，25年來地方財源不足，國民黨也好、民眾黨也好，甚至一些民進黨的人也有這樣的想法。他們廣邀各縣市的財政局長來做討論，已經形成一個基本共識，且他們也願意廣納社會意見，最重要的就是這次一定要過，讓地方財源從過去的中央和地方比例，從70％比30％變成60％比40％，回到原來地方自治的精神。

朱立倫表示，國民黨的直轄市長比較有雅量，彼此有共識要多讓給比較弱勢、貧窮、偏鄉的縣市；他呼籲民進黨盡速讓財劃法通過，民進黨不要想到集權又集錢。

朱立倫點名主計長陳淑姿說，陳淑姿過去長期主張要修財劃法，現在當了主計長就說最好要留在中央，按照陳的道理就是中央全部集權，那也就沒有地方自治精神。

另外，有關新北市長侯友宜是否有參選黨主席資格，朱立倫說，國民黨的縣市長都會聘為中央評議委員，有一些是中常委或中央委員，主要是希望大家共同多來參與黨務。他也提醒大家不要在製造謠言、見縫插針，現在每一位首長都全力的做好施政工作。