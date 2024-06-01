快訊

錄取沒去報到！事後詢問「能回去任職」嗎？網見1關鍵全支持

曾競選台中市長…「素人媽媽」陳美妃爆襲警！母子遭逮

狄鶯指孫安佐失控「被下蠱」求助西嫂 烏來龍太宮：有做消災解厄儀式

接見世衛行動團 賴總統：國際對台支持一年比一年強勁

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天上午接見「世衛行動團」。圖／總統府提供
賴清德總統今天上午接見「世衛行動團」。圖／總統府提供

賴清德總統今天上午接見「世衛行動團」時表示，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁。今年世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，直接或間接支持台灣參與WHA。代表在確保全球衛生安全上，台灣是國際社會不可或缺的一員。

賴總統致詞時，肯定世衛行動團在第一線爭取台灣及全球的健康人權，也感謝國際社會對台灣的支持。

賴總統說，雖然很遺憾，今年的WHA受限於政治因素，依然沒有將台灣作為觀察員的議案列入議程，但看到世衛行動團多年來的努力，已經展現成果。去年，衛福部與捷克、加拿大、英國等國的衛生部簽署醫衛合作備忘錄，在今年的雙邊會談，也洽談實質合作的工作事項。

賴總統表示，今年行動團在日內瓦進行的雙邊會談，場次比以往更多、會談的官員層級比以往更高，並且呼應WHA的重要議題，與各個專業醫衛團體合作舉辦專業論壇。這些都證明台灣對全球公衛及健康人權的貢獻，台灣參與世界衛生事務的腳步不會停下來。

賴總統也指出，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁。今年WHA共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，直接或間接支持台灣參與WHA。這也代表在確保全球衛生安全上，台灣是國際社會不可或缺的一員。

賴總統表示，健康無國界，也是基本人權。新政府的目標，要打造「健康台灣」，不僅要讓國人活得長壽又健康，更要發揮台灣的公衛醫療實力，加深與各國的合作，共同促進全人類健康及全球永續發展。

WHA 賴清德

延伸閱讀

賴總統：台灣參與世界衛生事務腳步不會停

澤倫斯基抨擊巴西總統「優先考慮與侵略者結盟」

總統：擬成立體育運動發展部 年編200億辦國際賽事

竹市2勇消殉職 賴總統赴靈堂上香致哀

相關新聞

綠委提廢考監修憲案 洪孟楷：擺明給賴清德難看

民進黨立委陳亭妃提出廢除考試院、監察院的修憲案，今日駁斥國民黨稱該案為政治提案。國民黨立委洪孟楷今表示，賴清德總統剛提名...

黃國昌遭NATPA撤獎卻嗆綠 蘇巧慧暗酸：凡走過必留痕跡

民眾黨立委黃國昌近期遭NATPA撤獎，引發各界討論，民進黨立委蘇巧慧批評，藍白真認為這次法案這麼好，應該把握機會向人民解...

白委問政不滿意度最高 柯文哲前幕僚批新政治變腥政治

總統大選落幕後4個月，民眾黨支持度從民眾黨立委黃珊珊於選前1月公佈封關民調，民眾黨的政黨支持度有23.9%，至今，政黨支...

國會改革綠嗆釋憲 徐巧芯：違憲疑慮僅國情報告常態化

國會改革法案三讀通過，民進黨擬聲請憲法法庭判決，預備於司法戰扳回一城。國民黨立委徐巧芯今日直言，很難全部判決違憲，有違憲...

綠委提廢考監 朱立倫：賴清德提考委是最大矛盾

民進黨立委陳亭妃偕29名綠委共同提出「廢考監」的修憲案。國民黨主席朱立倫表示，最大的矛盾是民進黨提案廢考監，賴清德總統又...

接見世衛行動團 賴總統：國際對台支持一年比一年強勁

賴清德總統今天上午接見「世衛行動團」時表示，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁。今年世界衛生大會（WHA）共有26個會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。