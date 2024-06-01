接見世衛行動團 賴總統：國際對台支持一年比一年強勁

賴清德總統今天上午接見「世衛行動團」時表示，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁。今年世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，直接或間接支持台灣參與WHA。代表在確保全球衛生安全上，台灣是國際社會不可或缺的一員。

賴總統致詞時，肯定世衛行動團在第一線爭取台灣及全球的健康人權，也感謝國際社會對台灣的支持。

賴總統說，雖然很遺憾，今年的WHA受限於政治因素，依然沒有將台灣作為觀察員的議案列入議程，但看到世衛行動團多年來的努力，已經展現成果。去年，衛福部與捷克、加拿大、英國等國的衛生部簽署醫衛合作備忘錄，在今年的雙邊會談，也洽談實質合作的工作事項。

賴總統表示，今年行動團在日內瓦進行的雙邊會談，場次比以往更多、會談的官員層級比以往更高，並且呼應WHA的重要議題，與各個專業醫衛團體合作舉辦專業論壇。這些都證明台灣對全球公衛及健康人權的貢獻，台灣參與世界衛生事務的腳步不會停下來。

賴總統也指出，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁。今年WHA共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，直接或間接支持台灣參與WHA。這也代表在確保全球衛生安全上，台灣是國際社會不可或缺的一員。

賴總統表示，健康無國界，也是基本人權。新政府的目標，要打造「健康台灣」，不僅要讓國人活得長壽又健康，更要發揮台灣的公衛醫療實力，加深與各國的合作，共同促進全人類健康及全球永續發展。