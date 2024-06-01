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影／任主委首次公開活動 蘇巧慧主場點兵先備戰市長？

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市長熱門人選蘇巧慧今出席鶯歌地方包粽活動，也是她就任民進黨新北市黨部主委後首次公開活動，綠營民代今剛好僅有她一人出席，現場還像「點兵」般跟每一里打招呼。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長熱門人選蘇巧慧今出席鶯歌地方包粽活動，也是她就任民進黨新北市黨部主委後首次公開活動，綠營民代今剛好僅有她一人出席，現場還像「點兵」般跟每一里打招呼。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市長熱門人選蘇巧慧今出席鶯歌地方包粽活動，也是她就任民進黨新北市黨部主委後首次公開活動，引發關注。綠營民代今剛好僅有她一人出席，現場還像「點兵」般跟每一里打招呼，頗有選舉造勢感；對於未來是否更上層樓，她低調表示，現在責任更重，她也很把握與民眾見面的每一次機會。

鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，其中議員層級以上民代僅市議員蘇泓欽、立委蘇巧慧到場，其它多由辦公室助理到場，讓在地的「兩蘇」展現獨秀主場優勢，與民眾一同包粽並品嚐，氣氛熱烈，而這也是蘇巧慧就任民進黨新北市黨部主委後首次公開活動，更引發關注。

蘇巧慧今於活動前聯訪時低調表示，感謝所有黨員支持讓她當選，她知道責任更重，但今天自己也是區域的立委，所以能夠把握每一次和民眾見面的機會，都一定會親自到場；今天是端午節前夕的活動，這是每年固定會舉行的，今天就和里長及民眾同歡。

蘇巧慧提到，當主委規畫要鼓勵黨籍民意代表能夠多和基層民眾互動，聽到大家最真實的聲音，並用更多有趣的方法讓過去對政治、公共議題不夠了解、比較沒有興趣的民眾更了解，其實這些事務都是和日常生活有關係，大家要一起站出來關心台灣，才會台灣順遂。

活動開始後，蘇巧慧也上台致詞，並在台上一一點名多個鄰里，台下也給予熱烈回應，蘇隨後並到每一鄰里的包粽攤位與民眾熱烈互動，不少民眾緊拉著蘇比贊拍照，彷彿粉絲見面會。

地方人士觀察，雖說是中性的區公所主辦活動，但藍營人士都沒出席，讓整場活動如蘇主辦的造勢場，氣氛相當熱烈；同時蘇巧慧也特別與在地無黨籍議員蘇泓欽同台，看來強力拉攏無黨籍力量，尤其在台上點名鄰里有如「點兵」氣勢，主委就任後首場活動就在主場展現氣勢。

地方人士透露，蘇今天還有好幾場活動，包含宮廟及類似的鄰里活動等，看得出來跑得特別勤，不過因為首場在主場，又沒有藍營人士在場，若蘇有意未來市長大位，在藍營人選確定下，以及走出樹林鶯歌的其它地區能否延續如此氣勢，值得後續持續關注。

鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，立委蘇巧慧與在地里長、民眾互動。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，立委蘇巧慧與在地里長、民眾互動。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，眾多民眾到場。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，眾多民眾到場。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，各鄰里長及眾多民眾到場。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，各鄰里長及眾多民眾到場。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，立委蘇巧慧與在地里長、民眾互動。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，立委蘇巧慧與在地里長、民眾互動。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，市議員蘇泓欽（左）、立委蘇巧慧（右）上台致詞。記者李成蔭／攝影
鶯歌區公所今辦理「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，市議員蘇泓欽（左）、立委蘇巧慧（右）上台致詞。記者李成蔭／攝影

蘇巧慧 議員

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