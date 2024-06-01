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國會改革法案最快釋憲時序 黃捷估提出到宣判約3個月
藍白共提的國會改革方案本周於立法院完成三讀，行政院將提覆議反制，民進黨團也確定聲請釋憲。民進黨立委黃捷指出，參照釋字585號「真調會條例釋憲案」經驗，從提出聲請再到宣判大約費時3個月，待總統完成公告後，推估民進黨團可能在7月3日後提出釋憲。
國會改革法案含括「立法院職權行使法」及「刑法」部分條文，重點在於訂出藐視國會罪、新增立法院調查權等，目前已有202位執業律師發布聯合聲明，呼籲行政院提出覆議，立法院也該接受覆議。聲明中批評，法條內容多處定義不明，不足以確保人民的基本權利。
黃捷指出，這齣毀憲亂政的鬧劇，許多法律人都看不下去。反之，目前看不到專業法律人願意站出來，為國眾兩黨的法案背書。藍白想煽動仇恨、欺騙人民，但明理的台灣人都看的很清楚。
黃捷接續公布釋憲可能時間表，她指出，總統公告法律之後，民進黨團會提釋憲，雖然時程不一定，但是參考釋字585號的經驗，當時從提出聲請再到宣判，費時3個月。「大家好好照顧身心，我們一起走下去。」
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